NO SORPRENDIÓ

Crónica de una "ruptura" anunciada entre Trump y Tillerson

Las discrepancias entre Donald Trump y su ahora exsecretario de Estado, Rex Tillerson, terminaron por fracturar su relación de trabajo; muchos ya lo veían venir

REDACCIÓN 13/03/2018 01:22 p.m.

Donald Trump, despide su secretario de Estado. (Foto tomada de la web).

Las discrepancias entre Donald Trump y su ahora ex secretario de Estado Rex Tillerson, terminaron por fracturar su relación de trabajo. Muchos ya lo veían venir. Desde octubre, gente cercana a ambos, ya vaticinaba dicha ruptura. Se habla de disconformidades que recaen en temas como migrantes, diálogo con Corea del Norte y manejo nuclear con Irán. A continuación un recuento de esas "diferencias" que ya encendían las alarmas desde la Casa Blanca. El relevo que se ha llevado a cabo hoy en la administración de Trump, era cuestión de tiempo.

Lee también en La Silla Rota: Trump reta a Tillerson para ver quién es el "idiota"

4 de octubre del 2017

· Tillerson convocó en esa ocasión a la prensa en un acto inusual a fin de "aclarar" información que circulaban en la última hora sobre su intención de renunciar por las supuestas diferencias que tendría con el mandatario estadunidense y otros miembros de la Casa Blanca.

· Para ello, él decía. "Nunca he considerado dejar este cargo. Hay mucho por hacer y estamos apenas empezando".

· Reiteró: "El vicepresidente nunca ha tenido que persuadirme de seguir como secretario de Estado porque nunca he considerado renunciar".

· Horas antes, la cadena de TV NBC había dado a conocer que el vicepresidente Mike Pence le había aconsejado seguir al frente de la diplomacia estadounidense, luego de haberlo llamado, incluso, "imbécil" durante una reunión con miembros del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca en el Pentágono en julio pasado.

· Cuando se le preguntó directamente sobre si había calificado de esa manera al presidente, Tillerson respondió que no se enfocaría "en pequeñeces". Evidentemente, al no desmentir los dichos, se dio por acentuada tal declaración. Dijo: "De dónde vengo, no lidiamos con ese tipo de pequeñeces. Yo no voy a ser parte de este esfuerzo por dividir a este gobierno".

· Inmediatamente después de las palabras de Tillerson, el presidente Trump hizo su primer comentario sobre el tema en un mensaje en su cuenta Twitter. El mismo decía así: "La historia de @NBCNews acaba de ser totalmente refutada por el secretario Tillerson y el @VP Pence. Es #FakeNews (noticia falsa). Deberían presentar una disculpa a ESTADOS UNIDOS!", escribió el presidente quien viajaba a bordo del Air Force One rumbo a Las Vegas, donde presentará sus respetos a las víctimas del tiroteo del domingo que dejó 59 personas muertas y más de 500 heridos.





The @NBCNews story has just been totally refuted by Sec. Tillerson and @VP Pence. It is #FakeNews. They should issue an apology to AMERICA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de octubre de 2017









31 de noviembre y los signos que saltaban a la vista

· Esa mañana, The New York Times publicó que la Casa Blanca trabajaba en un plan para sustituir a Tillerson por el actual jefe de la CIA, Mike Pompeo.

· Que sólo era cuestión de tiempo. Y así fue. No obstante, fuentes anónimas de la Administración confirmaron este cambio a varios medios.

· La portavoz del Gobierno, Sarah Sanders, no se pronunció sobre dicho plan aunque recalcó que el futuro inmediato del jefe de la diplomacia pasaba por seguir desarrollando la agenda exterior de Trump.

· Ambos, habían admitido sus diferencias sobre asuntos de la política internacional; específicamente el pacto nuclear iraní o la manera de enfrentar y dar un enfoque a la crisis norcoreana.

1 de diciembre del 2017

· Trump publicó en su cuenta de Twitter: "Los medios han estado especulando que he despedido a Rex Tillerson o que se va a ir en breve. ¡Noticias falsas! No se va a ir en breve y, aunque discrepamos en algunos asuntos (yo tomo la decisión final) trabajamos bien juntos y América vuelve a estar bien representada de nuevo", escribió en su cuenta de Twitter, adjuntando además la fotografía de la toma de posesión del ex titular de Estado.





The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He´s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de diciembre de 2017

Incompatibilidades

· Tillerson y Trump han expresado sus opiniones contrarias en varios temas. Uno de ellos es el diálogo con Corea del Norte. Mientras el presidente aseguró que se estaba "perdiendo el tiempo"; en ese entonces su secretario decía que él podría ayudar a reducir tensiones entre ambos países.

· Otro punto lacerante entre su relación laboral es el manejo nuclear con Irán que pactó el presidente Barack Obama y que Trump considera un "pésimo acuerdo". No obstante, el propio Tillerson pensaba que ese acuerdo era lo mejor para lidiar con Teherán.

· Otra gran diferencia es el tema de los migrantes: mientras Trump arremete en su contra; su ex secretario de Estado busca sanar las relaciones de EU en el mundo. Por ejemplo, Trump pedía frenar con medida más duras a los migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México. En cambio Tillerson, en su gira por México conversaba sobre los esfuerzos entre ambas naciones para enfrentar cuestiones de narcotráfico.

LEA TAMBIEN Trump planea financiar muro con fondos destinados a migrantes Donald Trump, asegura que el muro que planea construir en la frontera con México se pagara "por sí solo" mediante la reducción de las tasas de criminalidad

LEA TAMBIEN Trump cesa a Tillerson como secretario de Estado "Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro nuevo Secretario de Estado. Hará un trabajo fantástico! Gracias Rex Tillerson por su servicio!", tuiteó Trump

LPG