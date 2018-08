Alertan por reventa de boletos y tarjetas de Metro

REDACCIÓN 07/08/2018 05:13 p.m.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este martes elementos de seguridad detuvieron a tres personas en instalaciones de este medio de transporte por el delito de robo de teléfono celular y reventa de boletos, lo cual está prohibido así como la venta de tarjetas de Metro.

En su cuenta de Twitter @MetroCDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) indicó que se puso a disposición del Ministerio Público a María "N" acusada de robo de teléfono celular en la estación Deportivo 18 de marzo de la Línea 3.

A su vez, elementos de seguridad remitieron al Juzgado Cívico a otras dos personas, identificadas como David "N" y a Alberto "N" por la reventa de boletos; el primero en la Línea A y el segundo en la Línea 9, ambos en la estación Pantitlán.

Por otro lado la policía capitalina alertó sobre la venta ilegal de tarjetas recargadas de Metro las cuales se venden ilegalmente debajo de su precio comercial; una tarjeta con 120 pesos puede ser conseguida con revendedores ilegales en 60 pesos.

Al adquirir estas tarjetas en lugares no autorizados para venderlas se corre el riesgo de incurrir en un ilícito además que estas no tienen garantía de funcionamiento y pueden no ser detectadas por los lectores magnéticos, lo que sería una pérdida monetaria.

