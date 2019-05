Revelan que Frida Sofía rompió con su ex tras la pérdida de un bebé

REDACCIÓN 21/05/2019 11:58 a.m.

Hace unos días nos enteramos del trío amoroso que protagonizaron Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Christian Estrada que sigue dando de qué hablar y generando polémica.

De acuerdo a Polímetro, en esta ocasión las fuertes revelaciones se dieron a conocer y dejaron en evidencia lo que en verdad sucedió.

Recientemente una nueva versión sobre por qué terminó la relación entre Frida y Christian fue mencionada en el programa "Hoy" de Televisa.

En el segmento conducido por Galilea Montijo y Yanet García, la joven se habría sometido a un aborto y esta decisión quebró su relación con el también modelo, hasta que finalmente terminaron, en marzo de este año.

Su rompimiento estuvo lleno de rumores, pues la mujer de 27 años realizó polémicas declaraciones en las que ponía en duda la sexualidad de su expareja.

"Lo único que me llevé de Universal Studios con el estúpido de mi novio fue esto [señala un destapador], que ni fue mi novio porque siempre sospeché de su preferencia sexual", comentó en ese entonces.

Frida Sofía respondió a una pregunta de sus seguidores sobre si Christian Estrada era o no homosexual.

¿Te salió gay?, le preguntó un usuario, a lo que Frida respondió: Tú dime, si es o no.

CHRISTIA CUENTA SU VERDAD

Ante tantos "chismes", Christian concedió una entrevista en "Hoy" y dijo que ella no era una mala persona y que no le afectó que le cuestionaran su sexualidad.

"Frida siempre va a ser un amor, no tengo nada malo que decir de ella porque nunca lo fue conmigo, la gente dirá por su historia, pero pues yo sé la mía. Es una gran muchacha y la verdad no tengo nada malo que decir. A mí no me afecta lo que diga la gente, ya es parte de ellos, yo sé quién soy, pero gay no lo soy", dijo.

Por otro lado, a raíz de una fotografía publicada en el programa "Suelta la Sopa" donde aparece la cantante mexicana junto al exnovio de su hija; se especuló que ella sería el verdadero motivo del rompimiento.

Sin embargo, el modelo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram desmintiendo los rumores de tener una relación amorosa con Alejandra.

No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán, indicó el joven.

