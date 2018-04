Meme

Revelan en Twitter el posible primer meme de la historia

Un usuario de Twitter mostró el que podría ser el primer meme de la historia, su antigüedad data de principios del siglo pasado

REDACCIÓN 16/04/2018 09:08 p.m.

@YoRHaw compartió ayer en Twitter una imagen del que podría ser el primer meme de la historia (FOTO TOMADA DE WEB)

El usuario @YoRHaw compartió ayer en Twitter una imagen de la revista satírica "Judge" con fecha de 1921, el cual podría ser el primer meme de la historia.

De acuerdo con Huff Post, la ilustración es una comparativa, con la leyenda "Cómo crees que te ves /Cómo en verdad te ves". En ella, se distingue a un hombre con traje, primero bien vestido y elegante, y después aún más caricaturizado y chueco.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy — wida (@YoRHaw) 15 de abril de 2018

Y es que, como todos sabemos, ninguna idea es original. Los memes se han popularizado en los últimos años a través de las redes sociales, a tal punto que hay quienes prácticamente sólo se expresan a través de este tipo de imágenes.

ESTA ES LA TRISTE HISTORIA DEL MEME DEL NIÑO QUE LLORA DESCONSOLADO

Las reacciones a este "primer meme de la historia" no se hicieron esperar. Muchos lo comparan con el "Si no me quisiste así, no me mereces así". Al parecer, el humor de la gente no ha cambiado mucho desde los años veinte a la fecha.

nl

LEA TAMBIEN Conoce la triste historia detrás del meme del niño que llora desconsolado El meme del niño de volvió sensación entre los usuarios de las redes, pero la realidad detrás de la imagen ha sorprendido a muchos

LEA TAMBIEN Mia Khalifa toma clases de ballet en transparencias y se disparan los "likes" Mia Khalifa compartió una foto donde aparece tomando clases de ballet, pero muy a su estilo con un diminuto y transparente atuendo

LEA TAMBIEN Padre de 9 hijos pide el divorcio tras enterarse que toda su vida fue estéril El hombre marroquí presentó una denuncia por adulterio (delito penado en Marruecos), y pidió desentenderse de la tutela de sus 9 hijos

LEA TAMBIEN Lo rechazó por ser hombre, él cambió de sexo y ahora son pareja La relación de estos dos jóvenes saltó a las redes luego de conocer su historia, nadie podía creer que esa bella mujer antes fue un hombre