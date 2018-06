ACUSAN PACTO

Jesús Ortega "revela" audio de presunto pacto entre Monreal y Velasco

En el audio se escucha una negociación del morenista y el gobernador priista en 2015; Monreal dice que es basura reciclada y coalición critica al PRD

REDACCIÓN 20/06/2018 02:11 p.m.

Jesús Ortega, en la presentación del audio (Tomada de Twitter)

El ex presidente del PRD, Jesús Ortega, dio a conocer este miércoles un audio entre el morenista Ricardo Monreal y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para dar cuenta una supuesta colisión de Morena con el PRI y el PVEM.

Lee también en La Silla Rota: "Relaciones peligrosas": Coinciden Meade y Monreal en aeropuerto

En la grabación se escucha una conversación entre Monreal y Velasco en junio del 2015, días después de la captura de tres colaboradoras de Monreal en Tapachula con un monto de millón de pesos, previo a tomar un vuelo privado a Toluca.

Detalló que este audio lo recibió de forma anónima el pasado lunes en sus oficinas de la colonia Roma y que decidió difundirlas debido a su trascendencia.

El perredista agregó que un perito comprobó que eran las voces de Monreal y Velasco.

Desde un hotel de la Alameda Central, el ex dirigente del Sol Azteca indicó que esta es una prueba de que desde hace tiempo Morena mantiene acuerdos con el PRI e, incluso, ha recibido fondos por parte de Manuel Velasco.

En el audio, el ex delegado de la Cuauhtémoc le pide al gobernador de Chiapas ayuda ante las aprehensiones de Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Lizeth Semenow Ayala y Sofía Olvera Castro.

Sin embargo, Ortega comentó en aquel momento, un 23 de junio, que no conocía a las mujeres detenidas.

En la grabación, Monreal solicita a Velasco que interfiera ante la PGR para que las jóvenes salgan libres.

"No me dejes solo, hermano", le dice Monreal.

"No hermano, estoy presionando y no me contesta el PIN, ya le mandé tres PINS, te voy a decir qué me puso mi procurador porque está ahí con el delegado de la PGR, está ahí pegado. Le estoy encargando el tema", responde Velasco.

El procurador Raciel López, quien también participa en la llamada, confirma que está operando a favor de la liberación de las mujeres y que se estaba analizando si era necesario que rindieran declaración.

"En principio nosotros les aconsejamos que no declararan, que no declaran nada para estructurar su declaración posteriormente, en caso de que vayan a ser consignadas, para moverlo allá en el juzgado federal y obtener su libertad (...) Pero le pusimos una ahí con el fiscal, se entrevistó con las familias y ellos habían recibido la indicación que mejor declararan, verdad, que mejor declararan a fin de que se les ayudara dentro de la averiguación previa", dice el procurador.

Agregó que "entonces así lo estaban haciendo, así lo están haciendo y el delegado estaba informando a la Ciudad de México, porque le están informando paso por paso, allá en la Ciudad de México, verdad, yo siento que con la finalidad de que sí lo van a apoyar".

"Al final estas muchachas no son el objetivo ¿verdad?", cuestionó.

"Ok ¿entonces tú sentiste que no hay ánimo de chingar?", revira el gobernador Velasco.

"No hay ánimo, no hay ánimo, no hay ánimo", asegura Raciel López.

Añadió que se buscó que no se mencionara en el caso a Monreal y el mandatario estatal le remarca que siga con la presión a favor del ex delegado de Morena.





Así continúa el audio:





-Velasco sobre una tercera persona involucrada: Yo hablé con él dos veces hoy.

-Monreal: Perfecto, perfecto.

-Velasco: Pero él debe saber que es para ese tema, porque en la mañana que le hablé ya estaba informado. Me dijo, ya sé para qué tema me hablas, ya me buscaron.

-Velasco: Le dije, bueno, me tomé la libertad de decirle que ya había hablado contigo.

-Monreal: Sí, que bueno.

-Velasco: Le dije ya hablé con nuestro amigo y me pidió que yo fuera el conducto para que nos ayudes con este tema, este es un tema que, todos andamos en esto. Me dice: Me queda claro. Luego me dijo David que ya habías hablado tú con él, entonces ya me quedé más tranquilo.

- Monreal: Sí sí, pero a mí me interesa mucho porque una voz tuya es más importante, una voz tuya.





En este momento, el gobernador remarca de nuevo que tiene comunicación directa con un alto funcionario y que le manda mensaje.





-Monreal: Dile que estoy aquí a la espera.

-Velasco: Estoy a la espera de que le cumplamos en lo dicho a nuestro amigo.

-Monreal: Ándale, de que le cumplamos a nuestro amigo, ya están caminando las cosas pero no han...

-Velasco: Y ya allá en mi tierra nomás están esperando la indicación.

-Monreal: Exacto, órale, sale.

En la presentación de dicho audio, Jesús Ortega indicó que esta conversación demuestra la colusión de estos personajes para que no se indagara la procedencia del dinero y la implicación del morenista.

Asimismo concluyó que esto da cuenta de la relación de Morena con el gobierno y su pacto con la impunidad. Lo cual lleva –dijo- a que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso sobre su relación con el poder y su rechazo a la corrupción.





Así responde Monreal





Ricardo Monreal, coordinador regional de la campaña presidencial de Morena, consideró que dicho audio es basura reciclada.

En entrevista publicada por Reforma, el ex jefe delegacional afirmó que la grabación está editada y que es un acto desesperado por parte del PRD ante la cercanía de las elecciones.

"Es basura reciclada, es falso. Sólo son fantasías, conjeturas falaces y audios alterados que nada prueban", afirmó.

La coalición "Juntos Haremos Historia" se pronuncia

La coalición "Juntos Haremos Historia" criticó que Jesús Ortega haya reciclado el audio de una supuesta conversación de Ricardo Monreal, coordinador territorial de la Segunda Circunscripción Electoral de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, "la cual fue editada y tergiversada. Esa plática ocurrió en el año 2015, cuando las autoridades respectivas desahogaron todos los procesos jurídicos y legales correspondientes en estricto apego a derecho".

Criticó que aquellos que desde una "supuesta izquierda accedieron a suscribir el Pacto por México son quienes deberían dar explicaciones. Aquel pacto que dio paso a las llamadas reformas estructurales, las cuales aceleraron la desigualdad, el decrecimiento económico, la violencia, la inseguridad y la entrega del patrimonio nacional a los intereses extranjeros, y que debilitó nuestra soberanía nacional. Ellos deberían explicar por qué prefirieron aliarse a la ultraderecha de México y darle la espalda a la verdadera izquierda histórica volcando sus esfuerzos a desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador y la causa que él representa.

La carta que firma el diputado Alejandro Rojas Díaz Durán, resalta cómo el PRD se "derrumba en 14 estados, tendencia que continuará y dejará al partido solo como membrete.

LEA TAMBIEN AMLO ofrece crear nuevas universidades públicas El candidato de la coalición "Juntos Haremos historia" promete que todos los jóvenes que están desempleados, que ya no están estudiando, van a ser contratados





LEA TAMBIEN Protesta AMLO por separación de niños migrantes de sus familias Pide al presidente Enrique Peña Nieto hacer un reclamo enérgico en contra del gobierno de Donald Trump





lrc