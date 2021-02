AMLO llama a unidad de Norte y Centroamérica en tema migratorio

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador destacó que existe la intención de lograr la unidad de los países de América del Norte y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio, a fin de evitar la militarización de las fronteras y atender las causas de este problema.

Que todos aportemos, de acuerdo al tamaño de nuestras economías, para llevar a la práctica programas de desarrollo y de esta manera aminorar el fenómeno de la migración”, lanzó.

Luego de una reunión que sostuvo con el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, en la Universidad de Chiapas, López Obrador dijo que no se debe optar como se ha venido haciendo solo por el uso de la fuerza.

No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas, sobre todo el que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos para que la gente no se vea obligada a migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria”, resaltó.



La apuesta es elaborar conjuntamente un programa de desarrollo integral en el que participen Canadá, Estados Unidos, México, los países centroamericanos y que todos aporten de acuerdo al tamaño de sus economías para llevar a la práctica programas de desarrollo, a fin de aminorar el fenómeno migratorio

El próximo canciller Marcelo Ebrard fue el encargado de recibir al mandatario guatemalteco, quien viene acompañado de la canciller Sandra Jovel.

El lugar del encuentro es resguardado por el Estado Mayor Presidencial, mientras Morales y López Obrador conversaron sobre migración y desarrollo regional.

Ebrard destacó ayer lunes que el gobierno de López Obrador buscará aumentar la presencia de México en Centroamérica.

“Así como tenemos que mirar hacia el norte tenemos el sur y tenemos que ampliar la presencia mexicana en Centroamérica”, lanzó el próximo encargado de Relaciones Exteriores.

Se prevé que en la reunión estén presentes el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y el gobernador electo, Rutilio Escandón.

















(Con información de agencias)

