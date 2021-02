Retorna el PAN a Monterrey; arrebata al PRI la capital de N.L.

Monterrey, N L-. En una apretada votación, una semana después de la elección, Acción Nacional regresa a la alcaldía de

Monterrey, la capital de Nuevo León, con apenas una diferencia del 0.9 por ciento, es decir 4679 votos sobre el PRI.

Al concluir el conteo en la Comisión municipal Electoral, el triunfo fue de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, que obtuvo 153 mil 035 votos, contra los 148 mil 356 del priísta Adrián de la Garza que buscaba la reelección.

Cantú, que ya gobernó Monterrey en una polémica gestión, obtuvo el 29.1 por ciento de la votación contra el 28.2 por ciento de Adrián de la Garza.

Durante el proceso de conteo de actas y luego voto por voto, ambos candidatos se acusaban de manchar la elección.

El candidato ganador es recordado por concesionar a particulares las canchas deportivas del río Santa Catarina y dejar sin oportunidad gratuita a miles de deportistas que practicaban diversos deportes.

Luego un huracán arrasó con las instalaciones y ahora el Gobierno Federal ha impedido que se reactiven ante el riesgo de una nueva avalancha de agua.

Apenas el viernes en otra cerrada votación, el PAN retorna a la alcaldía del municipio de Guadalupe al derrotar el ex alcalde Pedro Garza a la también ex alcaldesa y ex dirigente nacional de la CNOP y del PRI, Cristina Díaz Salazar.

De esta forma, en la zona a metropolitana regiomontana esos triunfos del PAN se suman a los de los municipios de Santa Catarina y San Nicolás de los Garza, mientras el PRI se queda con Apodaca, Escobedo, Pesquería y Juárez. San Pedro lo pierde el albiazul a manos del independiente Miguel Treviño.