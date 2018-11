Retiran estatua de "El Ché" en Brasil (VIDEO)

REDACCIÓN 09/11/2018 03:41 p.m.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que supuestos trabajadores del sector público retiran una estatua del líder revolucionario Ernesto "El Ché" Guevara, en el estado de Paraíba, Brasil.

RT @santicalise: Efecto Bolsonaro.. Brasil a sacar símbolos socialistas, con apoyo del pueblo,quitaron estatua del Che Guevara en Pa del Sur. pic.twitter.com/A5ocStgtOV Efeito Bolsonaro. Tirando símbolos socialistas com apoio do povo, tirando estátua de Che Guevara em Paraíba do Sul