Comida y videojuegos, increíbles lugares que son el paraíso de todo gamer en la CDMX

Bienvenidos sean los videojuegos a la mesa; rodeado de superhéroes y mucho sabor, estos restaurantes son el paraíso de todo gamer, no importa si eres fan de Nintendo, Play Station o Xbox, en estos lugares no se discrimina por gustos y basta con llegar muy hambriento para ser bienvenido.

No importa si vas solo, con tus amigos, pareja o si simplemente te llevaste a tu hermanito, estos seis lugares son ideales para disfrutar de una suculenta comida mientras juegas videojuegos en tu consola favorita.

Arkeid

Se trata del primero videogame bar en el que claro, no sólo puedes tomarte un drink, sino también comer unas alitas, una, pizza, una hamburguesa o un hotdog mientras te entretienes con las maquinitas de Arcade con juegos como Dragon Ball Fighterz, MK: Mortal Kombat 3 U/ Mortal Kombat 2, Street Fighter V, Street Fighter 2 Turbo/ Street Fighter Anniversary, Marvel vs Capcom 2, KOF 2002, Donkey Kong / Pac-Man, TMNT - Turtles in Time / The Simpsons Arcade, Metal Slug XX / Double Dragon, Pinball, House of the Dead 2.

Encuéntralo en Monterrey 230, colonia Roma. Antes de llegar Arkeid, reserva una mesa para que tu experiencia sea óptima.

Comixs

Quizá gastronómicamente hablando, Comixs no ganaría –ni pretende– ganar una estrella Michelin, pero si trata de un lugar en el que verás a Spiderman colgado entre las mesas, nada te detendrá para visitarlo.

Este proyecto es resultado de la idea de cuatro amigos que decidieron fusionar su gusto por los cómics y la comida, un lugar donde se vive el ambiente ideal para personas de todas las edades con máxima seguridad con Hulk en la entrada.

Lo encuentras dentro de Samara Shops en Av. Santa Fe 94 Forum Buenavista, hay otro en Ciudad Neza en Av. Bordo de Xochiaca 3, Col. Jardín Bicentenario y si no estás en la CDMX, estas son otras sucursales en México.

Taco Game

No hay nada más delicioso y práctico que unos tacos, y qué mejor si te los puedes echar mientras juegas un infalible videojuego. En Taco Game encontrarás consolas en cada mesa de Ness y Ness mini, Super Nintendo, Nintendo 64, Play Station 4, WiiU, Xbox 1 y Xbox 360.

En este restaurante juegan chicos y grandes por igual, no puedes negar que es una etapa que muchos no dejaron atrás, y no tendrían por qué hacerlo. También puedes jugar alrededor de 640 juegos en las maquinitas de Arkeid

Encuentra Taco Game en Avenida Coyoacán #119 Colonia Del Valle.

Checkpoint Game Bar

En Checkpoint, cada mesa cuenta con su propia pantalla y varias consolas, así no tendrás que preocuparte porque otro gamer si suelta el control. Sus instalaciones están llenas de referencias icónicos con personajes desde nuestra infancia como Mario Bros o los Space Invaders, como el cuarto que siempre quisiste tener. En los platillos de sus menús hacen alusión a algunos videojuegos, prueba la Teenage Mutant Ninja Turtle (TMNT), una pizza inspirada en las tortugas de la coladera. Además, los miércoles tienen promo 2x1 para no preocuparte por gastar de más.

Lánzate a Monterrey 227, colonia Roma Norte.

Press Start

PressStart abrió sus puertas a los comensales más geeks en julio del 2015.

El concepto es atrevido y único, es la fusión perfecta entre videogames, coctelería, comida. Un lugar en el que te sentirás muy cómodo y podrás jugar en su mesa de billar, escuchar rock en vivo y lo más importante divertirte con los consolas más actualizadas.

Se encuentra dentro de Plaza Sentura, Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 1434, San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz.

Gamer Score

En Gamer Score son fanáticos de la cultura geek, pop, otaku y friki, tanto que proyectan lo más actual y retro como: finales de temporada, cine de culto, capítulos especiales y hasta transmisión de torneos. Además cuentan con maquinitas para jugar al modo convencional con juegos retro y clásicos, más de mil juegos por arcade en medio de un ambiente súper noventero con decoración divertida, música, comida y bebidas. También puedes comprar figurillas coleccionables para llevarte algún souvenir lindo.

Lo encuentras en Niza #19 planta baja, entre Reforma y Hamburgo, CDMX.

La próxima vez que te corten la luz en casa y no puedas pasar ese mundo que tanto trabajo te cueste, dirígete ASAP a algunas de estas opciones.

