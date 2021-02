Responsabiliza Anaya al PRI de guerra sucia

La denuncia por lavado de dinero es un acto de franca desesperación del PRI porque su candidato José Antonio Meade está en ruinas y se desfondó, señalo el precandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya.

Me da risa

Al ser cuestionado sobre la denuncia en su contra, evasivo respondió en dos ocasiones la frase de memoria y responsabilizó al PRI de pretender confundir a los ciudadanos porque ven sin posibilidades de triunfo a su candidato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: En siete delegaciones hay narcomenudeo: Mancera

"Me da risa", expresó sin desdibujar la sonrisa de su rostro.





Es la guerra sucia del PRI y no nos va a detener. Lo único que quieren es confundir a la opinión pública y no lo van a lograr. Yo voy a seguir concentrado, convenciendo a la gente, dijo.

"En el PRI lo hacen porque están absolutamente desesperados. La campaña de su candidato está en ruinas, se desfondó su candidato."

Por mí que sigan presentando las denuncias que quieran, retó el presidenciable por la coalición México al Frente.

En San Pedro Cholula, respaldó al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, señalado por haber recibido financiamiento en campaña de Juan Melquiades Vergara, imputado por el delito de lavado de dinero.

Ya respondió que no tuvo ningún financiamiento de esa fuente, dijo Ricardo Anaya y se pronunció en contra de que renuncie a la Comisión Política del albiazul como algunos panistas lo han pedido, "No lo comparto en absoluto", precisó.

Su paso por el estado de Puebla fue para respaldar nuevamente a la precandidata a la gubernatura, Martha Erika Alonso y al resto de los precandidatos a diferentes cargos de elección popular.





aja