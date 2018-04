ELECCIONES 2018

¿Quiénes respaldan a Barrales en campaña?

El gran ausente fue el jefe de Gobierno de la CDMX con licencia, Miguel Ángel Mancera, así como integrantes de la corriente de "Los Chuchos"

SHARENI GUZMÁN 01/04/2018 08:41 p.m.

Durante los tres eventos de arranque de campaña de la candidata de "Por la CDMX al Frente", Alejandra Barrales Magdaleno, líderes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano la acompañaron y manifestaron de manera pública su respaldo. El gran ausente fue el jefe de gobierno con licencia, Miguel Ángel Mancera.

En el Deportivo 18 de Marzo, donde Barrales dio el banderazo de salida a más de 10 mil promotores del voto, estuvieron los presidentes en la ciudad de los tres partidos que integran el Frente: Raúl Flores del PRD, Mauricio Tabe del PAN y Octavio Rivero de Movimiento Ciudadano. Eso fue el 30 de marzo.

Este sábado en la Arena Ciudad de México, la ex senadora y ex funcionaria capitalina realizó un encuentro con mujeres perredistas. Como invitado especial estuvo Ricardo Anaya, candidato presidencial del Frente. En el evento destacó que su presencia era para respaldar el proyecto y candidatura de Alejandra Barrales. También estuvo el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados y las candidatas de la coalición a ocho alcaldías, diputadas y senadoras.

En el Monumento a la Revolución se realizó el último acto con motivo de su inicio de campaña, que durará 90 días. Se había anunciado como el más masivo. No fue un lleno total ni si quiera con seguidores de los tres partidos, a quiénes les repartieron sus banderas y sus respectivos "lonches". Hubo militantes del PRD que venían de varias delegaciones, así como de Movimiento Ciudadano.

Estoy seguro que @Ale_BarralesM es la mejor candidata para la jefatura de gobierno por su preparación y ganas para sacar adelante a la Ciudad. #LaCDMXesLaJefa. pic.twitter.com/ag1PS3XHFf — Dante Delgado (@DanteDelgado) 1 de abril de 2018

Faltó la Fuerza Azul. Sin embargo, estuvieron los candidatos a alcaldes, diputados y senadores del PAN, así como su presidente nacional, Damián Zepeda; el dirigente de MC, Dante Delgado y representantes de la sociedad civil como Emilio Álvarez Icaza de Ahora Sí y a Ricardo Pascoe, ex aspirante independiente a la alcaldía de Benito Juárez y ex embajador de Cuba.

Con @Ale_BarralesM en el arranque de campaña donde bien dijo que vamos "Por un gobierno que no pida permiso".#CDMX pic.twitter.com/UU4fwdYMNH — Emilio Álvarez Icaza (@EmilioAlvarezI) 1 de abril de 2018

Hubo perredistas que estuvieron los tres días y no solo fue su presencia, sino que apoyaron con músculo político. Como fue el caso de Víctor Hugo Lobo, candidato a diputado local y ex delegado de Gustavo A. Madero; Elizabeth Mateos, actual diputada local y aspirante a la alcaldía de Iztacalco y Karen Quiroga, candidata a Iztapalapa.

Los tres cuentan con un gran número de seguidores que se hicieron notar en los tres eventos. Portaban banderas con los apellidos de Lobo, Mateos y Quiroga. Cada vez que el maestro de ceremonias mencionaba su presencia o las delegaciones de las que provenían, se escuchaban ovaciones y aplausos.

Los panistas que acompañaron a Barrales en los tres eventos fueron Mauricio Tabe, dirigente de Acción Nacional en la CDMX y Xóchitl Gálvez candidata del Frente al Senado. A la ex delegada de Miguel Hidalgo se le observó muy contenta en el Monumento a la Revolución. Llegó desde antes de las 11:00 horas cuando la mayoría de las sillas de invitados especiales estaban vacías. Fue a bailar y escuchar al grupo Venado Azul, donde canta el niño Yuawi López, la voz de la canción de Movimiento Naranja.

Además de Miguel Ángel Mancera, tampoco asistieron a ningún evento de arranque de campaña, líderes nacionales del PRD en especial de la corriente Nueva Izquierda, también conocida como Los Chuchos, por Jesús Ortega y Jesús Zambrano. De la expresión Galileos estuvo Fernando Belauzaran.

En relación a la ausencia de Miguel Ángel Mancera, uno de los promotores de esta alianza, en su arranque de campaña, Barrales dijo que ahora como coordinador nacional del proyecto de gobierno de coalición de Por México al Frente, tiene labores específicas que realizar.

"No podemos estar pegados como muérganos para esta campaña porque entonces no estaríamos cumpliendo nuestros objetivos. Hoy no está aquí el candidato a presidente Ricardo Anaya, no está el Jefe de Gobierno pero hay tareas muy claras, no está Héctor Serrano, no hay muchos, pero eso no quiere decir que no están en el proyecto".

La ex secretaria de Educación en el gobierno capitalino negó que hubiera un rompimiento con el jefe de Gobierno con licencia y candidato plurinominal al Senado. "Eso quiere decir que estamos trabajando, no queremos ser los mejores amigos, queremos ser los mejores gobernantes de esta ciudad y del país".

LANZA MENSAJE A MORENA

En su discurso en el Monumento a la Revolución lanzó varios mensajes a Morena y a Claudia Sheinbaum. Su crítica fue más dura que en los dos eventos previos.

Además de reiterar las diferencias entre la candidata de Morena y ella, responsabilizó a la ex delegada de Tlalpan por la tragedia en el Colegio Rébsamen y ofreció justicia a las 19 familias de los niños y maestras que perdieron la vida, luego que colapsara un edificio del plantel en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"De lo que hablé es de darle seguimiento a ese tema. (Morena) ha tratado de cubrirse con un manto de impunidad (...) He dicho que ella (Sheinbaum) es la principal responsable del impacto que tuvo esa tragedia. Pareciera que muchos no han querido hablar de ese tema", dijo al finalizar el acto de campaña.

Entre sus propuestas para recuperar la paz y seguridad, Barrales Magdaleno se comprometió a quitarle el control de la delincuencia organizada a delegaciones como Tláhuac, Azcapotzalco, Xochimilco, Cuauhtémoc y Tlalpan, todas gobernadas por Morena.

"Quiero decirles que para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad, aquí lo digo con especial dedicatoria, vamos a recuperar el control en esos territorios donde se ha metido la delincuencia organizada, este mensaje va para Tláhuac, va para Xochimilco, va para Azcapotzalco, va para la Cuauhtémoc, va para Tlalpan, se los digo fuerte y claro: en esta ciudad no es bienvenido el narcotráfico y de eso me voy a encargar", dijo en su discurso.

