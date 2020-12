Samuel García cuenta su "infancia difícil" y redes responden con memes

MONTERREY.- Nuevamente el controvertido Samuel García Sepúlveda y precandidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, causó polémica en las redes sociales por declarar en una entrevista que su padre era muy duro porque a los 15 años de edad, lo hizo trabajar en su despacho de abogado y además lo obligaba a levantarse el sábado a las cinco de la mañana para que lo acompañara a jugar golf y pagarle su sueldo después de recorrer los 18 hoyos en el campo.

Las declaraciones del senador con licencia se dieron durante una serie de entrevistas ''Lo esencial'' de Farick Diek, en donde García Sepúlveda señaló que esa etapa de su vida lo marcó, ya que su padre fue muy duro y exigente y aunque llegó a recriminar su actitud hoy se lo agradece.

"Un día mi padre me despertó temprano para que lo acompañara en la oficina y en el trayecto en automóvil me dijo: "Ya gastaste muchos dólares, yo a tu edad ya me mantenía, ya es momento de jalar o no hay lana", comentó el legislador.

La entrevista con el precandidato no tardo en causar furor en redes sociales y provocar burlas entre los usuarios, una de ellas del diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales , también conocido como ''El Mijis'' quien de forma irónica, comentó en su Twitter que el senador es un ejemplo de vida y que las experiencias más duras y difíciles siempre le pasan a las personas más fuertes.

Incluso algunos cibernautas señalaron que su historia ha conmovido incluso a los niños pobres que no tienen para comer y vestir.

