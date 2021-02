Cae uno por toma de rehenes en tienda de Los Ángeles

Autoridades estadunidenses detuvieron a un hombre luego de atrincherarse en una tienda de conveniencia Trader Joe's, en Los Ángeles.

Todo comenzó porque, según los uniformados, el sujeto disparó contra su abuela y a su novia durante la tarde de este sábado, para luego huir del lugar en un vehículo.

Eso comenzó una persecución policíaca que terminó con el impactó su automóvil contra un poste.

Luego comenzó un tiroteo entre los uniformados y el sospechoso, el cual terminó cuando el sujeto se refugió en el local, donde tomó como rehenes a clientes y trabajadores.

Algunas víctimas han sido rescatadas a través de una ventana, incluido un grupo de niños.

Tras la situación, policías rodearon la tienda hasta que el sospechoso salió de la tienda Trader Joe's, en el vecindario de Silver Lake, que las autoridades mantenían rodeada, junto a otras cuatro personas con las manos en alto.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo permanecer atento a la situación.

“Observando la posible situación de rehenes de Los Ángeles muy de cerca. Sospechoso atrincherado activo. La policía trabaja con la policía federal”.

Watching Los Angeles possible hostage situation very closely. Active barricaded suspect. L.A.P.D. working with Federal Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de julio de 2018

Te puede interesar ¿Quién era el asaltante que tomó rehenes en banco de Sonora?

Te puede interesar Toma de rehenes deja tres muertos; abaten al sospechoso

Con información de Reforma

rgg