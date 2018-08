Tiroteo en torneo de videojuegos deja 4 muertos y 11 heridos en Florida

Cuatro personas murieron en un "tiroteo masivo" registrado hoy en uno de los restaurantes de un conocido centro comercial y turístico de Jacksonville, en el norte de Florida, EU, informaron medios locales.

Según el canal News4Jax, once personas resultaron heridas de bala, de las cuales cuatro habrían muerto.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Jacksonville se reportan varios muertos en la zona, por lo que han dado instrucciones de no acercarse al lugar.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting