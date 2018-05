Reportan tiroteo en Panama City, Florida; hay un herido

REDACCIÓN 22/05/2018 01:18 p.m.

Una persona resultó herida luego un tiroteo en la avenida Beck en Panama City, Florida (EU).

Medios locales aseguran que los testigos escucharon más de 50 disparos cerca de la avenida referida, y una persona resultó herida durante la ráfaga.

La Policía ha solicitó a la población evitar acercarse a la zona, por medio de su cuenta de Twitter, la Oficina del Sheriff del condado de Walton indicó que varios agentes fueron desplazados al perímetro para solucionar el incidente.

Still a very active situation near 23rd Street and Beck Avenue and Panama City. Witnesses reported 50-100+ shots fired. At least one injury reported. Avoid the area. Tune into NewsChannel 7 for live coverage. We have reporters on scene. pic.twitter.com/V4UrD9N8Cd