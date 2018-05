LAMENTABLE NOTICIA

Reportan grave al histórico Sir Alex Ferguson

El ex técnico del Manchester United ha sido ingresado a cirugía tras una hemorragia cerebral

REDACCIÓN 05/05/2018 02:27 p.m.

El Manchester United dio la noticia de su estado. (FOTO DE LA WEB)

Sir Alex Ferguson, ex entrenador del Manchester United y del mexicano Javier ´Chicharito´ Hernández, fue operado de urgencia luego de una hemorragia cerebral, su estado es delicado según reportan medios ingleses.

A través de un tweet, el Manchester United ha informado sobre el estado de salud del estratega escocés.

"Sir Alex ha sido sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral. El procedimiento ha ido muy bien, pero necesita un período de cuidados intensivos para ayudar su recuperación. Su familia solicita privacidad".

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes.

La última vez que se vio a Sir Alex en público, fue en el homenaje del estratega del Arsenal, Arsene Wenger, en el Old Trafford el pasado 29 de abril.

#MerciArsène pic.twitter.com/w6VH6hkQNo — Arsenal FC (@Arsenal) 29 de abril de 2018

