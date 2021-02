Reparan hundimientos en el Paso Exprés Cuernavaca

Luego de que este miércoles se registrara un hundimiento a la altura del kilómetro 94 del Paso Exprés de Cuernavaca esta mañana la falla fue subsanada por trabajadores de una empresa bajo la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Luego de realizar una revisión y diferentes pruebas en el espacio afectado se concluyó que el hundimiento fue causado por el escurrimiento de aguas negras del drenaje de una escuela colindante con la vía, informó Pedro Pablo Torres Ovando, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos.

“Vemos que su drenaje y aguas pluviales convergen a esta esquina y forma una laguna, ese drenaje no lo tiene conectado al municipio, entonces, ni el sanitario ni el pluvial, entonces las aguas que se encontraron aquí eran aguas residuales”, dijo.

Por ello el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca recomendó a la SCT construir un drenaje pluvial que canalice a un colector el agua de lluvia y la descarga de drenaje para que el muro de contención no obstruya el cauce natural del agua y así evitar futuros hundimientos como el registrado la mañana del miércoles.

Luego de detectar el problema y determinar que no había riesgo alguno para la población las autoridades determinaron tapar el hundimiento y reactivar la circulación vehicular en esa zona.

“Ahorita ya vimos que no hay una fuga, que no hay problema para que se vaya a presentar un riesgo mayor, procedimos a tapar el bache, en un rato más, en el transcurso del día vamos a abrir al tráfico (ligar) puede haber tránsito, no hay ningún problema de hundimiento ni de nada”, dijo Héctor Castañeda, director del Centro SCT Morelos.

Sobre la acumulación de agua que también se hace en otros puntos del Paso Exprés el director del Centro SCT-Morelos hizo un llamado a la población para no tirar basura en esa vía ya que eso ocasiona los encharcamientos.

