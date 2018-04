MOTIN EN PENAL

(AUDIO) "Me voy a entregar y estoy vivo, pero el secretario Téllez Marie me va a matar"

Internos de "La Toma" en Amatlán de los Reyes, Veracruz fueron amenazados de muerte por el secretario de Seguridad al incitar el motín

"Estoy interno en el Cereso de La Toma. El secretario de Seguridad Pública, Téllez Marie me pidió que me entregue. Me voy a entregar y estoy vivo, pero me dijo que me va a matar", alerta Manuel Escalona Barradas, uno de los incitantes del motín en el penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, Veracruz.

En un audio en poder de La Silla Rota se escuchan las voces de dos los criminales que formaron parte de la violencia generada el pasado sábado por la noche, quienes denuncian que el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie los amenazó de muerte.

Se trata de los criminales conocidos como "El Chichi" y "El Cachorro", vinculados al grupo criminal de Los Zetas.

"Mi nombre es Manuel Escalona Barradas. Estoy interno en el Cereso de La Toma. El secretario de Seguridad Pública, Téllez Marie me pidió que me entregue. Me voy a entregar y estoy vivo. Pero me dijo que me voy a entregar y me va a matar. Lo mismo que a otro compañero. Me voy a entregar, estoy vivo, pero me voy a entregar en manos del secretario de seguridad pública, Téllez Marie", se escucha a "El Cachorro".

Los internos dan cuenta en este audio que se encuentran vivos y sin heridas para rendirse ante las autoridades que rodean Cereso por el motín dentro del penal.

Ambos responsabilizan al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marie a de cualquier cosa que les suceda.

"Yo (soy) Josele Márquez también me voy a entregar, soy interno del Cereso. Ya el secretario de Seguridad nos amenazó que bajando nos va a matar, pero para que vean que estamos vivos, nos vamos a entregar, estamos vivos y sin lesiones y 40 internos más que venimos vivos", dice El Chichi.

Los criminales serían trasladados a un penal federal el pasado sábado por la violencia que generaban dentro del Cereso de La Toma; sin embargo, fueron alertados por un funcionario de rango menor e incitaron al motín.

Finalmente, "El Cachorro" y "El Chichi" fueron trasladados, junto a otros dos internos José Rolando Palacios Ramírez, "El Viejón" y Ángel Rojas Benítez, "La Paloma", después de que se controlara la situación en el penal veracruzano.

El motín dejó como saldo siete policías y un interno muertos, así como más de 20 heridos.

El Chichi, quien fue lugarteniente de Los Zetas es acusado, junto a El Cachorro de ser los autores intelectuales y materiales del secuestro y asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, en febrero del 2016.

