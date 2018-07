Reos fugados dejan mensajes de “despedida” en sus celdas

MARTÍN DURÁN Y CINTHYA VALDEZ 23/07/2018 12:06 p.m.

CULIACÁN, SINALOA.- Los reos que se fugaron la madrugada del domingo 22 de julio del Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, dejaron mensajes contra los directivos del reclusorio estatal ubicado en la sindicatura de Aguaruto. No solo amenazaron al director de extracción militar como todos los mandos de seguridad en Sinaloa: también se burlaron del endeble sistema de seguridad que recientemente crearon para evitar evasiones de reos peligrosos.

En total fueron tres textos escritos en las paredes de las celdas del llamado módulo de nueva creación, construido el año pasado luego de la evasión de 5 presos de alto perfil integrantes del cártel de Sinaloa, de la facción que comanda Ismael Zambada García, El Mayo.





LA SILLA ROTA tuvo acceso a las fotografías del espacio donde vivían los reos que fueron tomadas por policías investigadores después de la fuga.

“Director y subdirector mugrosos despotas y repugnantes (sic) se la dan de muy listos, así como en abril me volaron pues así me les vuelo a uds... aquí les demuestro mi astucia, y conmigo no le busquen... Atte. Grimald", fue uno de los mensajes escritos con algún tipo de marcador delgado.

Abajo del mensaje puede verse una pequeña mesa con una pasta de dientes y un cepillo dental metido en un vaso de plástico rojo.

En otro de los mensajes se lee: “Aquí les demuestro mi triunfo a los que se la daban de jefes en el módulo de nueva creación. Se les fue quien decían que eran contra y planeaban matar, yo soy 100% Chapo Isidro, traigo la camisa bien puesta de mi jefe y es amigo de quien les paga y a ustedes”.

El tercer mensaje señala: “Decían no se les pasaban un gol, les metí 4 de media cancha y miedo no les tengo”.





Los reos fugados fueron identificados por la Secretaría de Seguridad Pública, quien está a cargo de la seguridad de los reclusorios en el estado, como Julián Grimaldi Paredes y/o Luis Gabriel Valenzuela Valenzuela, y Jesús Carlos Salmón Higuera y/o Carlos Jesús Salmón Higuera, alias “El Macaco”.

Ambos internos evadidos pertenecen, según la información disponible, a grupos que son enemigos entre sí.

El primero de ellos fue capturado el pasado 18 de febrero cuando celebraban un cumpleaños en un salón de fiestas de la colonia Colinas de la Rivera. Grimaldi Paredes se encontraba con sus familiares y amigos, de los cuales fueron arrestados seis más, acusados de los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Marina y Fuerza Aérea y posesión de drogas.

Julián Grimaldi fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como operador financiero de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes controlan la facción del cártel heredado de su padre.

Salmón Higuera fue señalado por la PGR y el Ejército de pertenecer al cártel de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, identificado como uno de los últimos operadores de los Beltrán Leyva. El Macaco fue detenido en 2014 en la colonia 2 de Octubre de Guasave, Sinaloa, acusado de delincuencia organizada.

En 2016 quedó en libertad por falta de pruebas, pero la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa le ejecutó una orden de aprehensión por el asesinato de 7 policías ministeriales en una emboscada ocurrida en la comunidad de Tetamboca, municipio de El Fuerte. Desde entonces estaban recluido en el penal de Culiacán.

Tras la fuga de los cinco integrantes del cártel de Sinaloa en marzo de 2017, el Gobierno de Sinaloa mandó construir un módulo nuevo de confinamiento, con medidas especiales de seguridad. Para entrar y salir de este nuevo módulo, se había organizado todo un protocolo distinto de seguridad.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, general brigadier Fermín Hernández Montealegre, quien asumió el cargo hace una semana, declaró que los dos reos se infiltraron en el sistema de custodios y salieron vestidos de celadores junto con otros dos elementos que permanecen sin ser localizados.

Fue a las 3:40 horas de la madrugada del domingo cuando salieron por la puerta principal disfrazados de custodios, dejando en las paredes de sus celdas los mensajes intimidatorios y burlescos.





JGM

