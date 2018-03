CAMPAÑAS 2018

En el estado más rico del país los candidatos renuncian al dinero de campañas

Aspirantes a alcaldías, diputaciones y a la presidencia del país han rechazado el financiamiento público que otorgará el INE.

MARLENE VALERO 13/03/2018 07:47 p.m.

Las familias de Nuevo León tienen el mayor ingreso económico en el país (Foto tomada de la web)

Nuevo León es uno de los estados más ricos de México, con un sector empresarial e industrial que aporta millones de pesos a la economía del país; y, es en esta entidad donde candidatos han decidido rechazar el financiamiento público para las campañas electorales.

Se trata de cuatro aspirantes por la vía independiente a puestos de elección popular: Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", Aldo Fasci Zuazua, Daniel Torres Cantú y Ángel Barroso Correa.

Los cuatro, son personajes conocidos por ser cercanos a grupos de empresarios, quienes fueron finalmente los que impulsaron "El Bronco" en su búsqueda por ser el primer gobernador independiente en la historia.

El primero busca la presidencia de México; el segundo la alcaldía de Monterrey; el tercero, la presidencia municipal de Guadalupe y el cuarto una diputación federal en el distrito 8.

Nuevo León es una de las entidades que concentra un mayor número de grandes compañías entre las que se encuentra la cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma; Cemex, la segunda cementera más grande del mundo; Femsa, empresa embotelladora más grande en Latinoamérica, cuyo principal cliente es Coca Cola.

Además, por su cercanía a Estados Unidos es una de las entidades con mayor fuerza en la industria manufacturera, así como en la agricultura de cítricos y la exportación de éstos productos.

Aporta a la economía mexicana 652 mil millones de pesos, equivalente al 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Los últimos datos que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares señalan que en Nuevo León es donde las familias tienen un mayor ingreso, con un promedio de 87 mil 653 pesos en un trimestre.

Este número es 3.76 veces superior al de Chiapas, la entidad con menor ingreso por familia, con sólo 23 mil 258 pesos por trimestre.

"El Bronco"

El primero de marzo anunció vía Twitter que renunciará al 100% del financiamiento público correspondiente a los candidatos para el periodo de campañas electorales.

Calificó de inmoral que los partidos políticos reciban 6 mil millones de pesos como cobro a los mexicanos para convencerlos de que voten por ellos.

Mientras los partidos políticos reciben más de 6 mil millones de pesos, yo rechazaré el 100% del financiamiento público para mi campaña. Es inmoral cobrarle a los mexicanos para buscar convencerlos. A ver quién más se atreve a hacerlo. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 1 de marzo de 2018 Jaime Rodríguez Calderón es el primer candidato a gobernador sin partido en ganar una elección. Superó con más del doble de puntos a sus más cercanos competidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), en el proceso electoral de 2015. Su principal estrategia fue el uso de redes sociales, así como el apoyo de empresarios millonarios que aportaron a su proyecto. Éste es el mismo camino que ha seguido para unirse a la contienda por la Presidencia de México. Con la recolecta de más del 100% de las firmas requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE) se hizo acreedor de la candidatura independiente. Los principales personajes que aportan a su campaña son funcionarios del actual gobierno y empresarios que participaron en el proceso electoral de 2015 como Enrique Torres y Fernando Marín, secretario de Administración y director del Registro Civil, respectivamente. El propio "Bronco" es empresario y ganadero; posee ranchos y cabezas de ganado con las que hace negocios.

Aldo Fasci Zuazua

El pasado domingo, el aspirante a la alcaldía de Monterrey, capital de Nuevo León, declaró que renunciaría al total del financiamiento público destinado para los candidatos independientes.

Dijo que su proyecto busca hacer la diferencia por lo que no utilizará el dinero de la ciudadanía.

"Vamos a renunciar a los apoyos públicos para financiar la candidatura, nosotros no vamos a aceptar la prerrogativa. Lo que sea, no lo vamos a aceptar porque queremos hacer una diferencia y no utilizar el dinero de la gente del pueblo", dijo ante medios de comunicación.

Fasci Zuazua reconoció que actualmente recibe apoyo de la iniciativa privada, sin mencionar nombres de empresarios.

Sin embargo, Zuazua es una persona allegada al gobernador con licencia de Nuevo León, pues hace unos meses se desempeñaba como vocero de Seguridad Pública.

En gobiernos el PRI también fue procurador de Justicia, titular de la Secretaría de Seguridad y presidente del tricolor en Monterrey.

Aldo Fasci renunció al partido en febrero del 2015 al acusar de incongruente al entonces gobernador Rodrigo Medina al imponer a los candidatos a puestos de elección popular.

Ese mismo año participó como candidato a la alcaldía de la capital de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, pero un mes después declinó de la contienda.

Daniel Torres Cantú

En enero de este año, al superar el umbral de apoyo ciudadano requerido para ser candidato independiente a la alcaldía del municipio de Guadalupe, Torres Cantú dio a conocer que renunciaría al financiamiento público para el proceso electoral.

Asimismo, retó a los partidos políticos a hacer lo mismo y recordó sus compromisos hechos en 2017 sobre destinar el dinero a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

"Nosotros rechazamos cualquier presupuesto público que la Comisión Estatal Electoral nos vaya asignar una vez que pasemos el proceso de respaldo ciudadano y que nos hayan aprobado nuestras candidaturas, porque consideramos que los partidos políticos han abusado del presupuesto público que es producto de los impuestos de los mexicanos", expuso.

Renuncie al presupuesto público, no más dinero del pueblo a los partidos, los invito a ver la rueda de prensa que ofrecí hoy: https://t.co/AqNbY6yIBN — Daniel Torres Cantú (@DanielTorresCa) 23 de enero de 2018

Junto a Daniel Torres Cantú también se comprometieron a rechazar el presupuesto del instituto electoral para campañas políticas los aspirantes independientes a cuatro diputaciones locales con cabecera en Guadalupe.

Ellos son Mario Juárez Valles, del distrito 12; Ileana Camacho Montes, del distrito 13; Blanca Lilia Sandoval, del distrito 14 y Claritza Duarte Lugo, del distrito 15.

"Nosotros hoy hacemos este llamado para todos aquellos que van a participar por un puesto de elección sin partido, les exhortamos a que sean congruentes y no acepten el financiamiento público", retó.

Torres Cantú es diputado federal con licencia y hasta mayo del 2017 militó en el PRI, partido al que renunció por "la gran corrupción de los partidos".

El ahora candidato a la alcaldía de Guadalupe por la vía independiente ha ostentado cargos en el ayuntamiento de este municipio como director de Parques Recreativos, director de Promoción y Desarrollo de la Secretaría de Fomento Económico y regidor por el PRI.

Se le conoce como una persona cercana al círculo de Jaime Rodríguez Calderón; incluso, en diciembre del año pasado fue el encargado de la recolección de firmas para "El Bronco" en Quintana Roo.

Ángel Barroso Correa

Durante su registro como candidato independiente por el octavo distrito en Nuevo León aseguró que los impuestos de los ciudadanos deben estar destinados al sector educativo y a la mejora de los servicios públicos.

En este sentido, rechazó aceptar el financiamiento destinado a las campañas electorales para los candidatos independientes.

"Los impuestos de los ciudadanos deben estar en mejores bancos en las escuelas, tapando baches, o para dignificar la figura policiaca", expuso ante medios.

Desde 2015, Barroso Correa tenía una curul en el Congreso de Nuevo León, en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), pero en abril del 2017 renunció al partido y se unió a la bancada de los independientes.

Es uno de los cinco aspirantes en lograr una candidatura por la vía independiente para diputación federal en el país.

Entre su experiencia se encuentra la dirección de Comunicación Social en el municipio de San Pedro de la Garza García (2014-2015) y secretario de Comunicación del PAN de 2012 al 2014.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Cambio Social y estudia un doctorado en Gobierno y Administración Pública.

PRD busca renunciar a recursos

El partido del sol azteca ha sido el único instituto político en Nuevo León que ha buscado renunciar a las prerrogativas para las campañas electorales.

El 24 de enero pasado el dirigente estatal Anibal Garza Chávez se presentó en las oficinas de la Comisión Estatal Electoral con un oficio donde exponía que el partido renunciaría al financiamiento público.

Estuvo acompañado del candidato a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Bustillos Soto, quien al igual que su contrincante, Ángel Barroso Correa rechaza hacer campaña con recursos de los ciudadanos.

Sin embargo, para los partidos es más difícil esta propuesta. El propio INE se ha pronunciado al respecto, en el sentido de que no pueden donar sus prerrogativas, sino sólo una parte de ellas.

Esto, a raíz de que, tras los sismos de septiembre, los institutos políticos anunciaron que donarían su presupuesto para campañas a los damnificados.

"El financiamiento público para los partidos no es un asunto caprichoso para los partidos. El recurso que por la vía de financiamiento público se entrega tiene un destino específico que es para el sostenimiento de las actividades ordinarias y para las campañas. Eso quiere decir que ningún partido puede decir para qué usa o para qué no usa el financiamiento público. Está en la ley y no hay vuelta de hoja", sentenció el Marco Antonio Bolaños, consejero del INE.

mvf

