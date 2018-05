ELECCIONES 2018

"Si quieren hablar, hablamos": Zavala a Meade y Anaya

La ex primera dama recordó que cuando tomó la decisión de dejar la contienda electoral fue por congruencia

REDACCIÓN 17/05/2018 02:31 p.m.

La ex candidata Margarita Zavala (Especial/Archivo)

Un día pasó de acercamientos de candidatos que quieren que se sume a sus campañas y Margarita Zavala les respondió: "si quieren hablar, hablamos".

En entrevista en lo que fue su casa de campaña, la ex abanderada independiente manifestó que está dispuesta a dialogar con Ricardo Anaya, del PAN-PRD-MC, y de José Antonio Meade, del PRI-PVEM-Panal, con quienes –aceptó- haber cruzado mensajes de texto.

Al ser cuestionada sobre qué siente de que sus adversarios la cortejen, Zavala apuntó: "No lo había pensado así. La verdad es que es política, y también es una atención, y no hay que ser descortés con ello. Agradezco de algún modo las cualidades que mencionan y ya".

La ex primera dama recordó que cuando tomó la decisión de dejar la contienda electoral fue por congruencia.

"Para ser congruente con mi honestidad, con lo que estaba viendo, con una difícil reflexión que me permitiera decir: yo no negocié nada, no declino por nadie y protejo la libertad de quienes me están siguiendo y que, desgraciadamente, por encono y polarización de la propia campaña electoral, estarán haciendo una segunda vuelta virtual. Y claramente veía que no había probabilidades de triunfo en el caso de mi candidatura", lanzó.

