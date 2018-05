SE DECLARA ANTIFRENTISTA

Renuncia Dunia Ludlow al PRI

La integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien tuvo una militancia de 14 años en el partido, informó este miércoles de su decisión

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 02/05/2018 03:22 p.m.

Dunia Ludlow (Especial)

La diputada local Dunia Ludlow presentó su renuncia al partido Revolucionario Institucional (PRI) este mediodía. La integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien tuvo una militancia de 14 años en el partido, informó en una carta dirigida al presidente del PRI, Enrique Ochoa, que su actuar no había sido valorado entre las filas priístas.

"Tomo esta decisión porque creo profundamente que la vocación de servicio que debe regir, tanto para los representantes populares como para las instituciones, es la de dar cumplimiento a las causas de la gente. Vivimos en tiempos en que la ciudadanía, cada vez más informada, participativa y diversa, exige apertura, diálogo, congruencia y honestidad; valores democráticos fundamentales en mi actuar y que lamentablemente no han sido reconocidos por grupos del partido", explicó la legisladora en su carta de renuncia.

Cuestionada sobre si la alianza que hizo el PRI con el PAN y el PRD en la ALDF para enfrentar a Morena afectó al partido, consideró que sí.

"Lo que exige la ciudad y los habitantes de la ciudad es una oposición responsable y en ese sentido el PRI perdió su oportunidad de ser oposición responsable", respondió a medios de comunicación.

La legisladora dijo que se iba agradecida con su ex partido.

Ludlow había sido designada candidata a diputada federal por el Distrito 12, pero renunció a inicios de marzo porque se integraría al equipo del candidato presidencial José Antonio Meade.

En tanto, en la Asamblea Legislativa su partido no la había acompañado en las posturas que había tenido en materia de reconstrucción, donde como presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF era crítica con el programa de reconstrucción propuesto por el gobierno capitalino. Tampoco había sido acompañada en sus críticas al proceso y a la demora en la designación de los comisionados del InfoDF, de parte de la comisión de Transparencia, de la que ella es integrante.

Asimismo, la bancada priísta no la designó como parte de los legisladores integrantes de la Diputación Permanente de la ALDF e incluso nombró a diputados recién llegados como suplentes

SE DECLARA ANTIFRENTISTA

Ludlow, quien seguirá su trabajo como asambleísta y presidenta de la Comisión de Vivienda en carácter de independiente, fue cuestionada sobre si se iría a las filas de otro partido para continuar su labor, y contestó que su intención es mantenerse independiente, aunque no descartó irse a otras filas, con excepción de las de la coalición Por la CDMX al Frente.

"Mi vocación es política y en algún momento deberé apoyar o ir en contra de alguno de los proyectos, a mí me queda claro con cuál no podría transitar en esta ciudad, y es este que tenemos identificado que se ha servido de la ciudad, que ha generado clientelas y que ha venido agrupando y empobreciendo para usarlas con fines electorales y este actuar está encabezado por la candidata del Frente, Alejandra Barrales y todo mi actuar será en contra de que el Frente tenga posibilidad de gobernar a la ciudad".

Incluso dejó entrever que podría apoyar aquel proyecto que esté más cerca de ganarle al Frente.

"Esto significa que si Morena los va a hundir, a que no tenga posibilidad a que no lleguen a la ciudad, me iría con Morena; si Mikel Arriola puede bajarlos a un tercer lugar y hundirlos más apoyaría a Mikel y si de pronto Marco Rascón que realmente tiene una figura de izquierda que todos reconocemos los puede mandar hasta el sexto lugar también los apoyaría".

Sobre Barrales recordó que no hizo nada como senadora por la ciudad y se dedicó a construir un proyecto personal y criticó que como secretaria de Educación su gran propuesta fue regalar tablets a niños para mantenerlos cooptados.

Dijo que no ha recibido propuestas de Morena y reconoció que ha encontrado coincidencias en el tema de la reconstrucción.

fmma

LEA TAMBIEN Militante del PRI asegura que hay un "panorama oscuro" en Guanajuato El relevo del delegado del tricolor en la entidad, Enrique Martini, provocó que enviara una carta al coordinador de asesoría política de Meade

LEA TAMBIEN Será René Juárez Cisneros nuevo presidente del PRI Como lo adelantó La Silla Rota, en las próximas horas se dará el relevo de Enrique Ochoa Reza en la Presidencia del PRI