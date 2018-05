ELECCIONES 2018

Margarita Zavala renuncia por presiones para declinar por Anaya

Fuentes confiables revelan que Margarita Zavala le fueron cancelados los apoyos que le proporcionaban empresarios

REDACCIÓN 16/05/2018 12:54 p.m.

La candidata presidencial Margarita Zavala declina (Archivo)

Margarita Zavala anunció que se retira de la carrera presidencial "por congruencia".

Lee también en La Silla Rota: Vocero de Anaya prevé declinaciones a su favor en Tabasco

Margarita Zavala renunció a su candidatura presidencial independiente alegando "congruencia y honestidad política". Fuentes consultadas por La Silla Rota revelaron que empresarios que patrocinaban su campaña suspendieron desde hace semanas los fondos que le aportaban para presionarla a declinar en favor de Ricardo Anaya, su rival político en el PAN y candidato de la coalición que encabeza el propio Acción Nacional con el PRD y Movimiento Ciudadano.

"Dejo en libertad a los que generosamente me han apoyado", dijo Margarita Zavala en el programa "Tercer Grado" de Televisa que está programado para ser transmitido esta noche, pero una versión del mismo fue adelantado por la propia televisora.

Al retirarme los ciudadanos ya no van a tener que optar por elegir la mejor opción, sino votar por el candidato menos malo, menos corrupto o menos autoritario, dijo Margarita Zavala.

Así fue la explicación que compartió la candidata independiente con su equipo de campaña.

De acuerdo con El Heraldo de México, Zavala explicó que las condiciones legales y de competencia en el país no permiten que siga sola en la contienda, y que en los últimos días entendió que no podía seguir adelante ya que no había recursos materiales no económicos.

Es conocido que entre los principales financiadores de Zavala de Calderón se contaba el empresario Alberto Bailleres, propietario de los almacenes "El Palacio de Hierro" y la minera Peñoles.









Luego de que se diera a conocer la noticia, el candidato del Frente a la Presidencia, Ricardo Anaya, le dice a Margarita Zavala que sus aportaciones a la contienda electoral han sido muy valiosas y le expresó su reconocimiento.

Así lo tuiteó:

. @Mzavalagc, mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo, todo mi reconocimiento. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 16 de mayo de 2018

A su vez, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, destacó que "nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía" y expresó su respeto y admiración a Zavala.

Mi mayor respeto y admiración a @Mzavalagc, mujer honesta, inteligente y congruente. Siempre contará con mi amistad y reconocimiento. Nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía. — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 16 de mayo de 2018

Su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, manifestó que Zavala siempre decide pensando en que es lo mejor para México y destacó su valentía y enorme honestidad política.

Todo mi respeto, mi admiración y cariño para @Mzavalagc . Es una mujer valiente, de una enorme honestidad política, que siempre decide pensando en lo que es mejor para México. Hay mucho que hacer hacia delante. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 16 de mayo de 2018

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón también se pronunció a la declinación de la otra independiente en un video.

Ser independiente es difícil pero es lo correcto. Que les quede claro, yo no me bajaré del caballo y a paso seguro vamos a ganar. RT pic.twitter.com/b5HDmJnn7F — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 16 de mayo de 2018





LEA TAMBIEN Revelan análisis con aspectos de personalidad de Anaya Dicho estudio está basado en el método de evaluación a través de la observación





LEA TAMBIEN Duarte demanda a Anaya y Yunes por daño moral La demanda contra Anaya fue por acusar a Duarte de la aplicación de ampolletas falsas en quimioterapias de niños





lrc