Renuncia de Becerra coincide con sismo de esta tarde

Tanto Ricardo Becerra como Mauricio Merino se separan de la Comisión de Reconstrucción por considerarla superflua

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 16/02/2018 05:04 p.m.

Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y transformación de la Ciudad de México, Ricardo Becerra (Foto tomada de la web)

Renunció el comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y transformación de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, por considerar que con el esquema planteado por la Asamblea Legislativa para llevar a cabo la reconstrucción de la Ciudad, "la Comisión resulta ya superflua y no cabe en el esquema que la Asamblea diseñó dentro del Decreto de Prepuesto de Egresos 2018".

Señala que las prioridades establecidas por el presidente y secretario de la Mesa Directiva de la Asamblea, Leonel Luna y Jorge Romero, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Mauricio Toledo, no tienen relación alguna con el diagnóstico que levantó el organismo responsable de la reconstrucción.

En el Presupuesto de Egresos, aprobado por la Asamblea Legislativa a fines de año, se estableció que los diputados Luna, Romero y Toledo son los que determinarán y supervisarán la forma en que se ejercen los 8 mil millones de pesos que se destinaron a las labores de reconstrucción.

La renuncia de Becerra se suma a la de Mauricio Merino, prevista para el lunes, quien también forma parte de la Comisión de Reconstrucción, y que tenía el encargo, de manera honoraria, establecer lineamientos para que los recursos destinados a este fin se ejercieran de manera eficiente y con la mayor transparencia.

En su caso, argumentó que lo establecido en el Presupuesto hace que su papel en la Comisión carezca de sentido. En entrevista con La Silla Rota, alertó sobre los riesgos del uso que se haga de estos recursos en un año electoral como el 2018.

Sismo 19 de septiembre de 2017

En un escrito dirigido a Miguel Ángel Mancera, que fue recibido en la Jefatura de Gobierno el 16 de febrero de 2018, el hasta hoy encargado de los trabajos posteriores al sismo del 19 de septiembre, Ricardo Becerra, refiere que recibió dos oficios de parte de representantes de la Asamblea Legislativa en los que ratifican que los recursos destinados a la reconstrucción ya fueron decididos por ellos mismos desde diciembre del año pasado, e instruyen a que "la Secretaría de Finanzas de manera inmediata proceda a aplicar los recursos del Programa de Reconstrucción".

"Ignoro la justificación o las prioridades que han orientado el gasto de los casi 8 mil millones de pesos expresados en sendos escritos. No sólo eso, sino que no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afctadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México ha identificado, después de más de 150 visitas a lugares críticos".

Sismo 19 de septiembre de 2017

Señala también que las prioridades detectadas por la Comisión son: Certeza jurídica, anulación del riesgo para las personas y estudios de suelo y reforzamiento.

"Se trata de temas que no fueron ideados en gabinete sino fruto de la cercanía, la visita constante y el diálogo con los damnificados, tal como usted me lo instruyó. Como puede ver, estimado Jefe de Gobierno, existe una discrepancia en la cual la Comisión resulta ya superflua y no cabe en el esquema que la Asamblea diseñó dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos 2018".

Ricardo Becerra agradece la confianza pero señala que las condiciones normativas han cambiado y ahora las decisiones provienen de la Asamblea.

A su vez, Mauricio Merino, quien ha tenido una larga trayectoria en materia de transparencia y rendición de cuentas, anunció su renuncia como subcomisionado de la Comisión de Reconstrucción porque dejó de tener sentido su función en la comisión.

Sismo 19 de septiembre de 2017

En entrevista, dijo que la presentará el lunes 19, cuando se cumplan cinco meses del 19 de septiembre, y la razón es que ante la normatividad aprobada por la Asamblea Legislativa , que permite a tres diputados autorizar, supervisar, vigilar y proponer el uso de los recursos, no le ve sentido a quedarse.

Asimismo, alertó sobre los riesgos de que solo tres legisladores, el presidente y el secretario de la comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna y Jorge Romero, respectivamente, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Mauricio Toledo, tengan esas facultades en pleno año electoral.

"Cuando hay intervención de actores políticos en la autorización, propuesta, vigilancia, supervisión y propuesta en año electoral se introduce un elemento que distorsiona el propósito; en ese sentido, es particularmente grave lo que está pasando", dijo.

La fracción de Morena en la ALDF interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Mauricio Merino confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva esa controversia.









