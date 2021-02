Agustín Basave también se va del PRD

Agustín Basave, quien fue presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en noviembre de 2015, renunció a su militancia debido a que considera ya no hay condiciones para que el PRD se libre “de sus desviaciones cupulares y lastres tribales”.

Así lo expresó en una carta dirigida a Manuel Granados, presidente nacional del Sol Azteca.

“Con tristeza pero con convicción he decidido terminar mi afiliación al PRD. Si bien me entristece separarme de su militancia de esos miles de admirables mexicanos y mexicanas que se han jugado la vida por impulsar la Democracia y construir una Patria para todos, lo hago convencido de que ya no existen condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares y lastres tribales y renazca a cabalidad en un partido socialdemócrata, como la que propuse en Presidencia”, dijo.

Abundó que tras las elecciones del 1 de julio y "el trastrocamiento del mapa político-partidista de México, no me cabe la menor duda: sin brújula ética el PRD no podrá salir de su extravío”.

Basave Benítez se unió a las filas del PRD en agosto de 2015, tres meses después lo dirigió.

Remató la misiva con que, a pesar de perder la esperanza en su redención, tiene el privilegio de haber presidido al partido histórico de la izquierda mexicana, sin el cual no se puede entender la historia reciente del país.

BASAVE APOYA CAMBIAR NOMBRE DEL PRD COMO PARTE DE SU REFUNDACIÓN

Hace poco más de un mes, el aún diputado perredista se pronunció a favor de cambiar el nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como parte de una refundación y no simple maquillaje.

“Es una decisión que deberán de tomar. Yo creo que sí es necesario. Pero como parte de una refundación, no como un maquillaje. Así como parte de una refundación profunda”, subrayó.

Al calificar esa refundación como un renacimiento, insistió que “el cambio de nombre, por sí mismo, si se mantiene todo lo demás, no tiene sentido el asunto, además del cambio”.

Como parte de ese renacimiento, agregó, debe haber una acotación a las "tribus" que integran ese instituto político.

Con información de Milenio y Notimex.

