Bueno bonito y barato, aquí puedes rentar disfraces para Halloween

Si ya tienes la fiesta pero el disfraz aún no esto te va a interesar, ya sea porque no quieres gastar de más o porque no te gusta repetir, te decimos dónde rentar disfraces en la CDMX buenos, bonitos y medio baratos.

Si lo que quieres es sorprender a todos los de la fiesta pero tampoco cuentas con tanto capital, no es necesario que gastes comprando, mejor renta tu disfraz.

¿Cuánto cuesta rentar un disfraz? Eso depende del modelo, hay de muchos precios y tallas e inician en los 400 pesos, pero pueden llegar a los miles de pesos.

Si vives en CDMX, estas son los mejores lugares para rentar disfraces:

Renta de disfraces

Sí, así se llama el lugar y hay tres sucursales: Pedregal, Narvarte y Polanco. Los precios inician en 400 pesos y pueden llegar hasta los 1,900 pesos.

BAÚL CINEMATROGRÁFICO

Esta tienda te llevará a un nuevo nivel. Más que renta de disfraces en CDMX es renta de vestuario.

Hay opciones tan increíbles que se usan para películas, series, teatro y caracterizaciones súper profesionales.

De cualquier modo, ofrecen la opción de renta de disfraces y están en la colonia Roma.

ÉRASE UNA VEZ

Renta tu disfraz en esta tienda donde también tienen opciones a la venta. Están en la colonia Roma Sur y ofrecen toda clase de opciones para hombres y mujeres.

LA CASITA DE DISFRACES

Con opciones para niños, hombres y mujeres adultos, esta tienda de disfraces en la colonia Del Valle es una gran alternativa pues rentan botargas, vestuario de época y disfraces de todo tipo.

