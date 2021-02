"René Juárez, detrás de campaña sucia en mi contra": Nestora Salgado

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). La candidata a Senadora de Morena por Guerrero, Nestora Salgado García, denunció que para la campaña de difamación en su contra se utilizan las instituciones, además de la participación del candidato presidencial priísta, José Antonio Meade, y detrás de él, el dirigente del partido que lo propone, René Juárez Cisneros.

Durante su visita a Chilpancingo, en el contexto de la gira de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, candidato de Morena a la presidencia de la república, Salgado García comentó cómo es que organizan la campaña de difamación.

Presidente del CEN del PRI insiste en culpabilidad de Nestora Salgado

Si Meade no conoce Guerrero, cuestionó, quién le habla al oído. Después, un reportero le preguntó si ese podría ser Juárez Cisneros, y ella contestó: “usted ya lo dijo”.

Juárez Cisneros es un político guerrerense priísta que tuvo los cargos públicos de alcalde de Acapulco, gobernador de Guerrero, subsecretario de Gobernación, senador de república y ahora lidera el PRI a nivel nacional. Su actual representación la obtuvo en pleno proceso electoral.

“Ese señor (José Antonio Meade) qué asesores tiene, quién le habló al oído. Él no conoce a Guerrero. Ni ha venido a ver la pobreza de Guerrero (...)”, comentó la candidata a Senadora al plantear que detrás de la campaña en su contra, iniciada por el candidato presidencial priísta, está Juárez Cisneros.

Durante el segundo debate presidencial, Meade acusó a Salgado García de secuestradora y a partir de entonces se desataron acusaciones de sus presuntas víctimas, respaldado por personajes públicos como Isabel Miranda de Wallace.

Salgado García fue comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, un sistema de seguridad y justicia con 22 años de antigüedad en Guerrero.

De 2013 a 2016, la ahora candidata de Morena estuvo presa en penales federales acusada de secuestro y homicidio en grado de tentativa, entre otros delitos que no pudieron comprobarle.

Salgado García insistió que aún con la campaña sucia en su contra, los guerrerenses que la siguen y apoyan no tienen de qué preocuparse, porque “no tienen por dónde atacarme, a mí me andan buscando hasta por debajo de las piedras, pero nunca me van a encontrar cosas turbias”.

Si es que le interesara a Meade la situación de Guerrero, la candidata lo convocó a que camine por las calles de sus ciudades sin seguridad. “Ese hombre de qué habla, no conoce el mundo real”, comentó sobre el candidato del PRI.

Siguió apuntando a que hay una campaña en su contra para confundir a la gente.

Cuando preguntaron sobre el origen de las acusaciones en su contra, planteó: “No veo enemigos dentro de la delincuencia organizada, los delincuentes organizados están dentro de los puestos políticos y a esos sí les tengo miedo, pero a esos les digo, no me voy a callar”.

