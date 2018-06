RELACIONES BILATERALES MÉXICO-EU

Relación México-EU: los escenarios después del 1 de julio

Expertos opinan y prevén cómo sería la relación del próximo presidente de México con Donald Trump dependiendo el candidato que gane la elección presidencial

Exigir respeto a EU y a Donald Trump, y defender la dignidad de México, forman parte de las pocas coincidencias entre candidatos a la Presidencia

Exigir respeto al gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, y defender la dignidad de México ante la comunidad internacional , forman parte de las pocas coincidencias entre candidatos a la Presidencia de la República que, para quien gane el próximo 1 de julio, enfrentará una era especialmente compleja en lo que respecta a la relación bilateral con el país del norte.

En diferentes momentos del proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES), Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC) y José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) se han referido a la adversa relación entre México y Estados Unidos. Ninguno ha sido claro en cuanto a la estrategia para contener y neutralizar a Donald Trump, aunque sus pronunciamientos y exigencias permiten suponer cómo sería la relación con el mandatario estadounidense en caso de hacerse con la silla presidencial.

LA SILLA ROTA entrevistó a los internacionalistas José Luis Valdés Ugalde, Miguel Sigala Gómez y Erik del Ángel Landeros, quienes compartieron sus impresiones respecto a los escenarios que se podrían dar el 1 de diciembre, una vez que tome protesta el nuevo presidente mexicano.

AMLO ENTRE EL NACIONALISMO Y EL PROTECCIONISMO

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador ha exigido respeto sin dejar de cuidar la relación con Donald Trump. Según sus propias palabras "vamos hacer labor de diplomacia con el gobierno de Estados Unidos para hacerlos entrar en razón. Necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad".

Los tres especialistas coinciden que este discurso es muy "mesurado" por parte del tres veces aspirante presidencial y puntero en las encuestas en este 2018. Desde su perspectiva, de llegar AMLO a la Presidencia prevén que mantendría una actitud nacionalista y proteccionista muy similar a la política del propio Donald Trump.

José Luis Valdés Ugalde, investigador y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, una relación Trump-AMLO podría ser complicada debido a la similitud entre ambos.

"Trump y AMLO tienen características similares, ambos tienen una visión nacionalista, proteccionista, chauvinista incluso. En eso se parecen, en la forma de ejercer la política internacional de una manera particularmente populista. La propuesta de crecer desde adentro y hacia adentro, consumir lo interno, eliminar importaciones, etcétera, se identifica con la posición del propio Trump. Veo una relación complicada porque los dos son testarudos y al mismo tiempo son empecinados en sus principios, no veo flexibilidad en la negociación", señaló tras considerar que difícilmente se podrá parar "la ola nacionalista de López Obrador".

En ello coincidió el internacionalista Erik del Ángel Landeros , maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, para quien si bien podrían existir "choques", al final consideró que no está cerrada la vía de la negociación y el acuerdo.

"Hay cosas muy parecidas. Ellos consideran que debe imperar un desarrollo económico interno, poniendo si es necesario medidas proteccionistas, control de precios, su prioridad son esas; no son los mayores defensores del libre comercio, tampoco es que de entrada cierren las fronteras, pero creo que por eso podrían entenderse. Van a chocar porque cada quien va a defender sus sectores productivos, pero al tener un argumento parecido, me parece que con cuestiones con aranceles seguiría sucediendo, pero de alguna manera los puedo ver alcanzando acuerdos. Andrés Manuel no se va a pelear con Trump, pero podría responder de manera contundente".

Para Miguel Sigala, profesor del Centro de Estudios sobre América del Norte en la Universidad de Guadalajara, las expresiones del candidato puntero muestran que, de llegar a la Presidencia, difícilmente modificaría la política exterior y la relación con EU; sin embargo, consideró que ante un "exabrupto grave" por parte de Donald Trump, el morenista es quien mejor podría explotar el sentido de nacionalismo.

"Yo no veo a López Obrador cambiando radicalmente al país, yo no lo veo tampoco cambiando radicalmente la política exterior de México ni mucho menos la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, ante un exabrupto grave por parte de Donald Trump creo que López Obrador podría hacer que México responda con mayor dignidad, con mayor firmeza. De los candidatos es el único que puede llevar esa bandera nacionalista, encarna en gran medida ese nacionalismo revolucionario", expresó tras recordar que el tres veces aspirante presidencial se ha pronunciado a favor de mantener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y fortalecer la relación con Estados Unidos, por lo que su eventual triunfo no traería cambios en sentido negativo.

ANAYA: EL MÁS DURO EN DISCURSO ANTIAMERICANISTA

El candidato de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, para quien la visita del entonces candidato Donald Trump a nuestro país en agosto de 2016 "no sólo fue un error, sino una humillación para el pueblo mexicano", es quien se ha mostrado más "antiamericanista" en su discurso e incluso habla de fijar ciertas condiciones al gobierno estadounidense. Así lo advierten los tres expertos en materia de política internacional.

Según la opinión del investigador y catedrático, José Luis Valdés Ugalde, el candidato de la alianza PAN-PRD-MC es quien más claramente ha planteado una posición dura frente a Donald Trump, por lo que de llegar a la Presidencia podría tener una idea más firme y estratégica frente al gobierno estadunidense.

"Anaya tiene una visión más moderna de las cosas, dada su condición generacional. No tiene experiencia. Sin embargo, no sé hasta dónde la experiencia le va a dar valor agregado a los otros dos, porque por más experiencia que tengas es muy difícil coincidir necesariamente con el proyecto de gobierno de Donald Trump. Sí veo a Anaya rodeado de gente que le pueden dar una idea más firme, más clara y estratégica de lo que hay que hacer".

Miguel Sigala coincide en que el candidato frentista sabe vender bien el "sentimiento antiamericanista" por lo que, desde su perspectiva, en caso de hacerse con la silla presidencial explotaría esa postura con la intención de legitimarse.

"Si llega a ganar Ricardo Anaya estaría muy deseoso de mayor legitimación política. En la campaña una cosa que le ha dado muchos frutos es hacer parecer que será el presidente que defenderá al país. Sabe que el antiamericanismo paga, y paga muy bien. No sería nada raro que él explote esta estrategia, pero sólo por el lado de la retórica porque también coincide en mantener a los grupos de negociadores, en mantener una economía de libre mercado y ampliar el libre comercio".

En el mismo sentido se pronunció Erik del Ángel, para quien "el más agresivo frente a Donald Trump ha sido Ricardo Anaya, es el que ha tenido un tono más radical diciendo que no se pueden aceptar las medidas de Trump, tratando que su popularidad suba con este tema".

MEADE, CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA ACTUAL

En lo que respecta a José Antonio Meade, abanderado de la coalición "Todos por México" (PRI-Verde y Panal) y tercero en las encuestas, el doctor Valdés Ugalde expresó que ve en él una continuidad de la política actual, en la que dijo, también fue corresponsable de los errores en los que se incurrió.

"Meade es cauteloso en sus pronunciamientos porque fue responsable de los muchos fiascos que la política exterior cometió durante el periodo en que fue canciller, y al mismo tiempo hereda el peso de una Presidencia muy errática en el tema de la relación con Estados Unidos. No veo en el caso de Meade algo que vaya más allá de lo que ya tenemos. Sería algo más de lo mismo", dijo.

Erik del Ángel añadió que aunque Meade ha tomado en los últimos días una actitud más enérgica, representa a un gobierno que no tuvo una posición firme. "Meade a últimas fechas trató de tener una postura más enérgica, con un tuit en el que expresó que de ninguna manera México pagaría por el muro si él fuera presidente. Sin embargo, al final del día representa al gobierno que ha sido criticado por no tener una posición firme ante Donald Trump, incluso ha tratado de defender la medida de Peña Nieto y de Videgaray de traer a Trump cuando éste aún era candidato, lo que generó un impacto político importante".

Miguel Sigala difirió con lo anterior, al considerar que hubiera sido el mejor interlocutor, no obstante sostuvo que su partido le resta credibilidad.

"Es un tecnócrata que conoce Estados Unidos, conoce la sociedad estadunidense, conoce la economía estadunidense y creo que hubiera sido mucho mejor interlocutor ante Estados Unidos, ante el propio Donald Trump de lo que fue Peña Nieto. De haber llegado a la Presidencia habría sido un buen interlocutor, un presidente con tablas. De los candidatos es el más reconocido en Estados Unidos, tiene más experiencia, pero el problema de Meade es el PRI y que también ha servido a los intereses de Peña Nieto, por lo que carece completamente de credibilidad".

