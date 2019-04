Causa indignación la prepotencia con que la Reina Letizia trató a una joven estudiante

REDACCIÓN 16/04/2019 07:09 p.m.

El lunes pasado la reina Letizia Ortiz acudió a la escuela de Grabado y Diseño Gráfico de la Real Casa de la Moneda, donde entrego unos reconocimientos pero lo que llamó la atención fue su actitud con una de las alumnas presentes.

De acuerdo a Tribuna, la reina Letizia junto a sus acompañantes entró a una de las aulas, donde una alumna le explicó cómo hacen sus diseños y en qué consiste su trabajo, entonces la reyna contestó de una manera tajante.

No me cuentes esto otra vez, que ya me lo han contado al entrar", contestó la reina dejando callada a la alumna y dejando paralizados a los asistentes.

La alumna se quedó callada, ante el asombro de todos los ahí presentes, que no se podían creer la contestación de la Reina.

Cabe señalar que La reina fue requerida para hacer entrega de los Diplomas de Graduación a los estudiantes del "Máster en Grabado y Diseño Gráfico" y otorgar el "Premio Tomás Francisco Prieto", que reconoce la trayectoria profesional y humana del artista zaragozano José Manuel Broto.

