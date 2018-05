Boda Real

El consentimiento de la Reina Isabel para la boda del Príncipe Harry

En las redes sociales del Palacio Real se compartieron los manuscritos oficiales que acreditan la autorización de la Reina Isabe

Mediante redes sociales el Príncipe Harry se compartió la aprobación de Su Majestad la reina Isabel II de para seguir adelante con su compromiso y poder casarse con la actriz Meghan Markle, que ahora pasará a formar parte de la monarquía británica.

Un manuscrito con la firma de la Reina registra el "consentimiento de Su Majestad para el matrimonio del Príncipe Harry y la Sra. Meghan Markle", expresó la familia real británica mediante la cuenta en Twitter @RoyalFamily que suma 3,6 millones de seguidores, de acuerdo a Nueva Mujer.

Bearing The Queen's signature, the Instrument of Consent records Her Majesty's consent to the Marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding



Find out more: https://t.co/KNUnxl0hUj pic.twitter.com/wsXTt4FzAn — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de mayo de 2018

La mediática boda del Príncipe Harry y Meghan Markle será el 19 de mayo. Para cumplir con la puntualidad característica de los ingleses conservarán la tradición de aferrarse a la precisión de un reloj suizo.

Esta es la carta escrita a mano y firmada por la Reina Isabel II. Posee una serie de símbolos que hacen alusión a la familia real británica y al lugar de nacimiento de la futura princesa, Estados Unidos.

The Instrument of Consent is sealed with the Great Seal of the Realm, which is attached to the foot of the document by woven cords sealed within the Great Seal itself. pic.twitter.com/tp2xOfO83Y — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de mayo de 2018

El Instrumento de Consentimiento está sellado con el Gran Sello del Reino. Está unido al pie del documento por cuerdas tejidas dentro del Gran Sello.

To the right of the text is another rose, the national flower of the USA, and golden poppies - the state flower of California, where Ms Markle was born.



Below the Welsh leek & Prince Harry's Label are olive branches, adopted from the Great Seal of the United States. pic.twitter.com/v7k2iKLvvA — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de mayo de 2018

A la derecha del texto hay otra rosa, la flor nacional de los Estados Unidos. Y las amapolas doradas, la flor del estado de California, donde nació Markle. Debajo del puerro galés y la etiqueta del Príncipe Harry están las ramas de olivo, adoptadas del Gran Sello de los Estados Unidos:

The design on the left of the hand-written document features a red dragon, the symbol of Wales, together with the UK's floral emblems – the rose, thistle & shamrock.



It also incorporates Prince Harry´s Label, including three tiny red escallops from the Spencer family Arms. pic.twitter.com/799yiuwewv — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de mayo de 2018

El diseño a la izquierda del documento escrito a mano presenta un dragón rojo, el símbolo de Gales, junto con los emblemas florales del Reino Unido: la rosa, el cardo y el trébol.

