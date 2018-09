La alejan de su hija 3 años de omisión de la Fiscalía

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 17/09/2018 09:08 p.m.

Toluca, Edomex.- En 2015, cuando tenía dos años de edad, la pequeña Regina Graciela Olalde Aguilar fue sustraída por su padre, pese a que su madre, la señora Yolanda Aguilar González, habría logrado la guardia y custodia de la menor.

Sin embargo, a la fecha no ha podido conseguir la orden de aprehensión contra el raptor, toda vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) envió a reserva la carpeta de investigación.

"Sin darle ningún tipo de seguimiento enviaron la carpeta de investigación al archivo, cuando hace más de un año le hemos solicitado atender el caso", aseguró en entrevista para La Silla Rota la señora Yolanda.

Narró que tras una primera sustracción (en septiembre de 2014), al año siguiente el Juez Tercero de lo Familiar con sede en Ecatepec, le otorgó en 2015 la guardia y custodia de la menor, pero Ricardo Olalde Flores, su padre, hizo caso omiso al mandato judicial y sustrajo por segunda ocasión a la menor.

La mujer explicó que Olalde Flores tenía derecho a convivencias y en una de las visitas ya no regresó a la niña a su domicilio.

Tras el acontecimiento se inició la carpeta de investigación no. 312150860128715 por sustracción de menor en el Ministerio Público en Tecámac, incluso se dio de alta la Alerta Odisea, pero "la Fiscalía mexiquense no ha dado seguimiento a la denuncia interpuesta por la retención de la menor".

En la Fiscalía Regional de Ecatepec, a donde enviaron el caso, le indicaron que correspondía a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG) dar seguimiento a su asunto.

"La licenciada Dilcia Samanta Espinoza de los Monteros tiene conocimiento del caso, pero ha hecho caso omiso y no retoman la investigación, y por el contrario ya enviaron a reserva el archivo; jamás nos han extendido la orden de aprehensión", comentó Yolanda quien manifestó que desea recuperar a su hija conforme a derecho.

Acusó que no sólo hay negligencia de las instituciones sino también falta de capacitación y conocimiento de las leyes, dado que la sustracción ilegal de menores amerita cárcel, sin embargo, "aquí se pasan las leyes por el arco del triunfo".

"Me han llegado a decir que mi caso no es tan importante, que hay otros que sí lo son como el de violaciones y secuestros, no lo será para ellos, pero a mí interesa recuperar a mi hija que me fue arrebatada a la mala. Ellos minimizan el dolor, cuando deberían tener sensibilidad", dijo Yolanda.

Gisel Barrientos, abogada en Materia Civil, comentó que éste es uno de los cientos de casos, pues en el Estado de México el 70 por ciento de personas cae en incumplimiento de un mandato judicial, en donde además se refleja la incapacidad de las instituciones.

Indicó que en el caso de Yolanda, por el tipo de delito la carpeta de investigación no tiene por qué irse a archivo. "¿Cómo es posible que han pasado cuatro años y no se ha girado orden de aprehensión?, cuestionó la especialista en derecho.

