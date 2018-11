LADYANTORCHA

#LadyAntorcha actual regidora del PRI, llama gatos a policías de Puebla (VIDEO)

"Aquí estoy en mi pueblo y aquí mando yo", dice #LadyAntorcha a policías de Ocoyucan, Puebla

28/11/2018

Un video exhibe la manera en que Pilar Norberta Varela, Regidora del PRI en Santa Clara Ocoyucan y miembro de la organización Antorcha Campesina, trató a policías municipales durante una entrega de equipamiento y patrullas.

En las imágenes se puede ver a Pilar Norberta hablar con groserías y de manera agresiva a los oficiales, expresó; "te me pones pendejo... ¿Tú quién eres? Pinche gatito, eh. Yo soy Regidora y te vas a la chingada. Aquí estoy en mi pueblo y aquí mando yo (...) Estás pendejo. Por eso te estoy diciendo a mí me vale madre (...) Pinche bola de rateros y asesinos (...) A chingar a su madre. (...) Órale el que tenga muchos que me lleven. Si tienen muchos huevos, pendejos...", le grita la Regidora antorchista a uno de los uniformados, que le pide que guarde compostura.

