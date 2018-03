REGALITOS PARA FUNCIONARIOS

Vino tinto, tequila y coñac, obsequios para funcionarios de Omar Fayad

Los 322 presentes fueron recibidos por diez secretarios, de acuerdo con información que el Poder Ejecutivo proporcionó mediante una solicitud de información.

AXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 25/03/2018 08:15 p.m.

Funcionarios del gobierno de Fayad recibieron lujosos regalos (Foto tomada de la web)

Tequila, coñac, vino tinto, mezcal, litografías y cuadros bordados con dibujos iconográficos de la región otomí-tepehua, conocidos como Tenangos, son parte de los regalos que miembros del gabinete del gobernador Omar Fayad Meneses han recibido desde el cambio de administración en Hidalgo, el 5 de septiembre de 2016.

Los 322 presentes, a cuyo listado tuvo acceso La Silla Rota, fueron recibidos por diez secretarios, con base en la respuesta que el Poder Ejecutivo proporcionó a la solicitud de información 00428417. Aunque fueron requeridos los obsequios enviados al mandatario priista, así como los remitentes, estos no fueron incluidos.

Los vinos son el regalo más recurrente entre el gabinete, enviados, por ejemplo, por la titular de Finanzas, Jessica Blancas, y por el oficial mayor, Martiniano Vega Orozco, al secretario de Obras Públicas, José Meneses Arrieta, en la navidad de 2016.

Entre los 85 obsequios aceptados por Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, están tres botellas de whisky, dos de tequila –una que incluía un reloj de madera y otra un carruaje confeccionado a base del mismo material–, además de 25 vinos. Plumas, Tenangos, licor de pera y de granada, conservas, libros y una corbata igualmente fueron recibidos por el responsable de la política interna.

Entre el 30 de marzo y el 1 de abril, con motivo de su cumpleaños, el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra, recibió un mezcal y vinos artesanales, así como una botella de coñac, un vino tinto, una canasta de dulces, un dominó de madera, mancuernillas, un móvil-balancín de madera y metal, y una figura decorativa.

La "Historia y crítica de la opinión pública", de Jürgen Habermas, Mandalas, una litografía, una caja con bordados de Ixmiquilpan y un libro sobre la historia de Hidalgo son parte de los 36 artículos enviados a la oficina de José Luis Romo Cruz, responsable de Desarrollo Económico.

A Lamán Carranza, a cargo de la Unidad de Planeación y Prospectiva, le hicieron llegar dos cuadros, una canasta con turrones, ostiones, anchoas, dulces tradicionales, cajas de chocolates, quesos y ellibro de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense, entre 42 presentes.

A la secretaria del Trabajo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, que aceptó once regalos, la presidenta de Pachuca, Yolanda Tellería, le envió un baúl de dulces en las fiestas decembrinas de 2016; mientras que a su compañero responsable de Cultura, Olaf Hernández, que recibió 50, le enviaron una caja con artesanía de Acaxochitlán, un cofre de chocalates, aderezos y especies, golosinas y mermeladas.

Los encargados de Salud, Educación y Medio Ambiente dijeron no haber recibido presentes en el ejercicio de su función, en tanto que Israel Félix Soto, secretario de la Política Pública, afirmó no haber violado ninguna norma con lo que aceptó, pero no especificó qué artículos.

El artículo 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo establece la prohibición a funcionarios para recibir cualquier dádiva que sobrepase los diez salarios mínimos (883 pesos); no obstante, el gobierno expuso que no registró el valor de los regalos recibidos.

Un escudo de la bandera grabado en madera, dulces árabes, tabla de quesos, galletas y aceites aromáticos para Jessica Blancas, y licor de café artesanal, juego de vasos con Tenangos y un cuadro bordado, con la misma técnica, para Daniel Jiménez Rojo, secretario de Desarrollo Social, también son parte de los obsequios enviados a las oficinas gubernamentales, sin incluir al exsenador Omar Fayad.

