Regala videojuego a su novio pero le pone 6 condiciones

REDACCIÓN 04/01/2018 02:44 p.m.

Ashley Davidson, decidió sorprender a su novio y regalarle el videojuego que tanto deseaba, sin embargo, el generoso detalle venía acompañado de 6 condiciones.

Blake Perry es el afortunado novio de la joven, quien hizo todo un listado de peticiones para asegurarse que su chico no la hiciera a un lado por jugar Call of Duty. Él podrá jugar, pero antes tuvo que firmar este papel.

La joven tituló así su lista de peticiones: "Reglas para tu regalo nuevo"

1. Si te llamo debes pausar el juego y hablar conmigo poniendo completa atención

2. No empieces otra partida si planeamos salir o te invito a salir

3. Debes preguntarme si está bien jugar mientras estoy en tu casa. Asegúrate de que yo tenga algo que hacer mientras estés en batalla

4. Debes responder a mis mensajes en no más de 11 minutos

5. No olvides prestarme atención

Al final, el resignado novio firmó la hoja y prometió cumplir con las condiciones.

La historia del regalo y las 6 condiciones, circuló rápidamente en redes y los comentarios no se hicieron esperar:

Ashley y Blake señalaron que la lista sólo era una broma de víspera de navidad, sin embargo, se viralizó rápidamente y ahora todos reímos con la ocurrencia de los jóvenes.

Little does she know these rules will be broken pic.twitter.com/t4WtR30ly6