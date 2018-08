Así fue el reencuentro entre AMLO y Carlos Slim

REDACCIÓN 06/08/2018 07:00 p.m.

A Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, le faltaba limar asperezas con el empresario mexicano más rico del país y uno de los más acaudalados del mundo: el ingeniero Carlos Slim.

El presidente de Grupo Carso ya había dado un guiño a AMLO al enviarle una carta de felicitación por haber ganado la elección presidencial del 1 de julio.

Incluso, la semana pasada en España, Carlos Slim señaló que no consideraba que Andrés Manuel López Obrador representara riesgos a sus negocios, y aseguró que el desacuerdo que sostuvo con el tabasqueño en torno al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era menor.

Cuando se le preguntó si consideraba que los planes de Gobierno de López Obrador representan riesgos a sus negocios, Carlos Slim dijo "No, riesgos no".

Al terminar su intervención en el encuentro con ingenieros en el Palacio de Minería, AMLO elogió a Slim Helú como uno de los mexicanos más exitosos del mundo.

"Termino haciéndole un gran reconocimiento a un ingeniero que pone esfuerzos con imaginación, con su talento, es un ejemplo en México y en el mundo por ser uno de los mexicanos más exitosos, Carlos Slim que nos acompaña", dijo.

EL DISTANCIAMIENTO

El 16 de abril, el empresario Carlos Slim, defendió el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la calificó como una obra que sólo puede compararse con el Canal de Panamá, por lo que destacó que lo importante no es cuánto va a costar sino qué impacto económico generará en la capital del país.

"Yo veo tantas cosas favorables, no es comprar un coche más barato, no es un gasto. Si hay problemas de honestidad, que se castiguen, pero México necesita un proyecto de esta dimensión"

Por ello, dijo que no intentará convencer a nadie, sin mencionar al candidato Andrés Manuel López Obrador, debido a que la obra se decidió hace cinco años.

Sin embargo, de ganar (AMLO), reconoció, "hay un riesgo de que se equivoque (con la cancelación del aeropuerto) y eso me preocuparía".

El Nuevo Aeropuerto –calculó– será un gran detonador que generará 60,000 mdp en sueldos y salarios y 120,000 mdp en la compra de insumos; además, traerá al menos 60 millones de turistas.

El magnate explicó que la tarjeta de presentación que tiene un país es el aeropuerto. "Es importante tener uno de clase mundial, de un país que tiene ganas de entrar al desarrollo", dijo.

Ese mismo día, AMLO, en campaña, respondió al presidente de Grupo Carso, Carlos Slim y aseguró que el proyecto de NAICM puede ser un buen negocio para los inversionistas como él pero no para los mexicanos; calificó a la conferencia del empresario como parte de la estrategia en contra de su candidatura implementada desde el Gobierno Federal.

"Desde luego yo respeto la opinión de todos si él (Carlos Slim) opina de esa manera está en su derecho porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto él es contratista. Y si es como dice él un buen negocio pues que lo haga con su dinero (...) No es negocio para la nación No es negocio para los mexicanos (...) Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión si él considera que es un buen negocio que lo construya con su dinero pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste", advirtió el entonces abanderado de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

"Yo le diría a Carlos Slim que es una buena persona que se serenara y que se tranquilizara yo no estoy en contra de los empresarios Lo único es que ya no quiero y así me lo pide el pueblo es que haya corrupción", dijo el tabasqueño, quien dejó entrever que la instrucción de que Slim diera una conferencia venía desde Los Pinos. Sin embargo, la Presidencia de la República negó que el mandatario Enrique Peña Nieto haya solicitado al empresario Carlos Slim realizar una conferencia de prensa para justificar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)como criticó el candidato de "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

TRABAJO EN COMÚN

Durante su gestión como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, el hoy virtual presidente electo llevó a cabo diversos proyectos y obras que le cambiaron el rostro al Centro Histórico de la Ciudad de México con el apoyo de Carlos Slim y, de acuerdo con fuentes bien informadas, el millonario mexicano habría sido un factor importante en la campaña del tabasqueño por lo menos en su primer intento de ser presidente de la República.

"Yo no conocía a López Obrador. Cuando fue electo, vino con un amigo mutuo y me invitó a invertir en la Avenida Paseo de la Reforma. No le dije que no. Le propuse invertir en el Centro Histórico", recordó el empresario.

En ese momento, el presidente de la República era Ernesto Zedillo y el jefe de Gobierno del Distrito Federal era Cuauhtémoc Cárdenas. Slim se sintió en la necesidad de consultar el tema con ambos y ninguno de ellos manifestó objeción.

A decir del empresario, en lugar que plantear la colaboración como un proyecto de "restauración", lo que propuso a López Obrador fue la "revitalización del Centro Histórico",

De acuerdo con Forbes, para llevar a cabo esa "revitalización", en agosto de 2001, se formó un consejo consultivo y un comité de 10 personas: tres del gobierno de la Ciudad, tres del gobierno federal y cuatro de la sociedad civil. Entre los miembros estaba el cronista Guillermo Tovar y de Teresa, el periodista Jacobo Zabludovsky, el Cardenal Norberto Rivera y José Iturriaga, presidente honorario vitalicio. Slim presidió operativamente el comité.

Lo que buscaba el empresario era elevar el nivel socioeconómico de las personas que vivían en la zona, por lo que el programa incluía remodelar escuelas, centros de salud, y combatir la inseguridad. El rostro de una parte del Centro Histórico efectivamente cambió.

Carlos Slim aseguró que hubo una gran cooperación de los gobiernos federal y capitalino; también se involucraron los vecinos.

"Todo el mundo lo apoyó". Sin embargo, a decir del empresario, el ya jefe de Gobierno del Distrito Federal no asistía a las juntas de trabajo. Y cuando terminó el proyecto de revitalización del Centro Histórico, el último tema que trataron juntos fue la decisión del entonces presidente Vicente Fox de que la Secretaría de Relaciones Exteriores se ubicara en el Centro Histórico.

PIDE ASESORÍA A INGENIEROS

López Obrador pidió a ingenieros que opinen sobre la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM), para posteriormente someter a consulta ciudadana el destino de la obra.

El político pidió a los ingenieros que le comunicaran alzando la mano si estaban de acuerdo en apoyarlo con esto y la mayoría lo hizo.

"Yo quiero endosar a ustedes, quiero que me ayuden para resolver lo que más convenga técnicamente, nada de factores o de decisiones políticas, (...) vamos a hacer lo que técnicamente sea más conveniente", dijo en un encuentro en el Palacio de Minería con miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y la Academia de Ingeniería.

Para eso, propuso que Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), les presente los dictámenes sobre las opciones que hay en torno a la continuidad del NAICM.

Una de ellas es que siga la obra tal como se construye, pero con recursos privados; otra implica que se cancele, y la tercera propone que se construyan dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y se mantengan las operaciones del actual Aeropuerto de la Ciudad de México.

Tras eso, ya con el conocimiento del punto de vista de los ingenieros, pedirán la opinión a todos los ciudadanos mediante una consulta o con la instalación de mesas en parques, expuso.

Afirmó que pide una consulta al pueblo porque hay recursos públicos y eso es competencia de toda la población.

"Pero no hay que tenerle miedo al pueblo, miedo a la gente, acaba de demostrar que es un pueblo sabio", aseveró.

Recalcó que el tamaño de la inversión en el proyecto, que ya suma 85 mil millones de pesos, hace necesario que se someta a revisión su continuidad.

SOBRE EL AEROPUERTO

El costo aproximado por cancelar el proyecto se calcula en 120 mil millones de pesos, según cifras del Grupo Aeroportuario, que incluirían demandas por daños y perjuicios, inversión hasta el momento, contratos firmados y hasta liquidación de personal.

La obra actual calcula que podría costar hasta 250 mil millones de pesos, previo a su exigencia de conocer y transparentar los contratos.

Quienes defienden su avance y que se mantenga, refieren que para 2030 la nueva terminal podría atender a 186 millones de pasajeros, mientras que en el actual sólo sería posible dar servicio a 142 millones.

Pero López Obrador tiene sus propios cálculos. Según consultas con especialistas, la mejor opción sería inyectar unos 60 o 70 mil millones de pesos en Santa Lucía, en lugar de destinar alrededor 250 mil millones (o más) en el proyecto en que ya gastaron 80 mil millones.

De acuerdo con el plan, el NAICM se asentaría sobre una superficie de 743 mil metros cuadrados, integraría 68 posiciones remotas, 96 puertas de contacto y un centro de transporte con conexión al Metrobús y estacionamiento. Estaría listo en 2020, pero hay contratos que amplían la fecha hasta 2025.

LEA TAMBIEN AMLO pide dictamen técnico a ingenieros sobre NAICM El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señala que continuarán con las obras que están en curso como el tren México-Toluca

LEA TAMBIEN Los pasos que le restan a AMLO para ser presidente electo Si no surge alguna irregularidad en el rebase de topes de gastos de campaña, López Obrador recibiría constancia como presidente electo al mediodía del miércoles

AJ