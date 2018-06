Redmond O'Neal

Detienen al hijo de Ryan O'Neal y Farrah Fawcett por intento de homicidio

No es la primera vez que Ryan O'Neal hijo tiene problemas legales anteriormente ya ha tenido problemas con la justicia

Esta no es la primera vez que el hijo de los actores tiene problemas legales; sin embargo, por ahora Redmond ONeal permanece detenido en la Cárcel Central del Condado de Los Ángeles (FOTO TOMADA DE WEB)

Redmond O'Neal, hijo de los actores Ryan O'Neal y Farrah Fawcett, fue acusado de intento de homicidio tras ser detenido el pasado viernes por otros delitos, dio a conocer The Hollywood Reporter.

De acuerdo con E-consulta, las autoridades de Los Ángeles señalaron a Redmond de agredir a varias personas entre el 2 y el 5 de mayo por el simple hecho de hacer contacto visual con él.

Además de estas infracciones, el pasado viernes 4 de mayo O'Neal apuñaló a dos hombres, a quienes envió al hospital gravemente heridos.

Esta no es la primera vez que el hijo de los actores Ryan O'Neal y Farrah Fawcett, tiene problemas legales; sin embargo, por ahora permanece detenido en la Cárcel Central del Condado de Los Ángeles, enfrentando los siguientes cargos: dos por agresión con un arma, uno de amenazas criminales, un por amenazar con un cuchillo, otro por agresión violenta y, el más grave de todos, por intento de homicidio.

