PACTO CON CRIMINALES

Rector de UAGro podría reunirse con delincuentes para detener asesinatos de estudiantes

Durante los cinco años de su mandato han sido asesinatos 30 universitarios

MARGENA DE LA O/ CORRESPONSAL 03/04/2018 07:00 p.m.

Javier Saldaña Almazán, rector de UAGro (Foto tomada de la web)

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán también se suma a la estrategia de paz que emplea el obispo Salvador Rangel Mendoza, porque de pedírselo las autoridades, él también buscaría reunirse con líderes de grupos criminales organizados para detener los crímenes de universitarios.

Los números del rector son 30 universitarios asesinados durante su rectorado, o sea en cinco años. Muchos de estos fueron cometidos entre 2010 y 2017, de acuerdo al recuento publicado por La Silla Rota.

Este año también pinta del mismo color: todavía está desaparecido Abel Aguilar García, el estudiante de la preparatoria 9 de Chilpancingo, originario de Cochoapa El Grande, de la región Montaña; el último día que se supo de él fue el 23 de diciembre de 2017, cuando salió a trabajar a la frutería donde lo emplearon, pero nunca llegó. El jueves pasado asesinaron a un joven cerca de la alameda Granados Maldonado, en el centro de la ciudad –lugar donde ya han ocurrido otros crímenes de universitarios– y, al parecer, estaba inscrito en la facultad de Filosofía y Letras, aunque el caso todavía no el oficial por la UAGro.

En una entrevista colectiva que le hicieron reporteros, uno de ellos le preguntó si también dialogaría con delincuentes para frenar los crímenes de universitarios, y el rector contestó que sí, pero solo de manera institucional: "Si en algún momento me dicen que tenga que intervenir, pues, por supuesto que me tengo que reunir; para lograr la paz hay que reunirse, para ayudar. Yo sé que es delicado, pero uno tiene que poner sus capacidades, pero no a mutuo propio, o sea, yo no puedo ir a pedir un pacto de paz, en calidad de qué, cómo lo voy a cumplir".

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha comentado de sus encuentros con líderes de grupos criminales organizados, como parte de una ruta que se trazó, dijo, para abonar a la paz en Guerrero.

Su último encuentro con uno de ellos, ocurrió el viernes pasado: esta persona, según reveló sin dar detalles de su identidad, se comprometió a no asesinar a candidatos durante la jornada electoral, pero pidió que éstos, no compren votos y de llegar a asumir cargos públicos, cumplan sus promesas de campaña.

Rangel Mendoza está convencido de conseguir "paz" para Guerrero por esa vía. Lo dejó claro en una entrevista reciente a este medio de comunicación:

– ¿Es posible?

–He hablado con personajes, eso, narcotraficantes, y ellos también quieren la paz, y el gobierno sabe exactamente que cuando domina un territorio un grupo, las cosas están en paz, las cosas están tranquilas, el problema es cuando viene la pugna de varios grupos. A mí se me ocurre, por ejemplo, juntarse con todos estos señores, y por qué no repartir el territorio, para que no hayan esas pugnas de poder o de meterse de un territorio a otro.

Las acciones del obispo generaron reacciones inmediatas, como la del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien sostuvo que la aplicación de la ley no se negocia. El gobierno del estado, a través del vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dejó claro que no coincide en que mantenga diálogo con delincuentes.

El consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos Trigo, calificó como un protagonismo el actuar del obispo, porque a él no le corresponde hablar con delincuentes. "¿Acaso con lo que le prometieron esas personas al obispo, no va haber más asesinatos?", dijo en una entrevista por teléfono.

De la posibilidad de seguir ese esquema de diálogo, el rector aclaró que lo haría solo si se lo institucionalmente, porque son los gobiernos los encargados de las estrategias de seguridad.

Fue el pasado Viernes Santo, cuando el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza dio a conocer que se reunió con líderes del crimen organizado que operan en la zona serrana y quienes prometieron no asesinar a candidatos o líderes partidista, como ha estado sucendiendo en los últimos meses.

"Aproveché con ellos para hablar en el sentido de que no hubiera más asesinatos de candidatos. Me prometieron que iban a evitar eso, que iban a dejar una elección libre para que lo que prevalezca es lo que elija el pueblo, que ellos no se iban a meter", dijo en entrevista con medios de comunicación.

