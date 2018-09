Reconstrucción incompleta: toman clases sin agua ni electricidad

Jojutla, Morelos.- La reconstrucción de los edificios dañados por el sismo de la Preparatoria 4 de Jojutla estará lista en dos meses, sin embargo, la escuela no contará ni con electricidad, agua potable ni drenaje porque el recurso del Fonden fue insuficiente.

"Nos están construyendo cuatro edificios, ya va un gran porcentaje de ellos, ya en unos 15, 20 días nos entregan dos edificios, la única problemática que tenemos es que el presupuesto que nos asignaron no alcanza para poner la cuestión hidráulica, que es drenaje y agua y la media tensión que es la cuestión eléctrica.

"La obra va en tiempo, se retrasó un mes porque la preparatoria está en un lecho que al metro y medio tenemos agua, entonces se tuvo que preparar muy bien el terreno porque ya somos zona sísmica C y pues en cuanto a tiempo ya en un mes y medio me entregan dos edificios, en un mes completo me entregan los cuatro edificios completos, los edificios me los van a entregar al 100 por ciento, el único problema es la cuestión hidráulica, drenaje, eso no hay porque no está presupuestado", dijo.

