Ofrecen 2 mdp de recompensa por asesinos de periodista

Ciudad Victoria. - La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) ofreció una recompensa de hasta 2 millones de pesos a quien o quienes suministren información exacta, veraz y útil, que coadyuve a la localización del o los responsables del homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, cometido el pasado sábado 13 de enero en la ciudad de Nuevo Laredo.

El acuerdo fue decidido hoy por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la PGJT, y será publicado en los días siguientes en el Periódico Oficial del Estado.

Quienes aporten información relacionada con el homicidio podrán comunicarse al teléfono celular 045-841-841-05-95 o escribir a los correos electrónicos: recompensas@tamaulipas.gob.mx y recompensaspgje@tamaulipas.gob.mx

Toda la información proporcionada, así como la identidad de quien la facilite es confidencial.

El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia, informó que utilizará todos los instrumentos jurídicos a su alcance para investigar y poner a disposición del Juez a toda aquella persona que infrinja la ley.

Otorgan protección a familiares del periodista

El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca reiteró en Ciudad Victoria que el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, no quedará en la impunidad.

El mandatario tamaulipeco calificó el crimen como una situación no solamente muy lamentable, sino como un asesinato cobarde “que no va a quedar en la impunidad, como no quedó en la impunidad el caso del delegado de la Procuraduría General de Justicia que fue cobardemente asesinado hace algunos meses”.

Aseguró que se están haciendo todas las investigaciones correspondientes, “yo ya emití mi opinión al respecto, lo que les puedo decir es que es algo inaceptable y por supuesto que el gobierno del Estado por parte de la Procuraduría General de Justicia está haciendo y llevando a cabo todas las investigaciones correspondientes”.

Respecto a los retos y a las dicultades en cuestiones de violencia, García Cabeza de Vaca mencionó que están asumiendo la responsabilidad.

“Nadie dijo que iba a hacer fácil. El gobierno del Estado está hoy en día llevando acciones que jamás se habían visto en el estado de Tamaulipas por parte de la Policía Estatal y por parte de la Procuraduría y nos vamos a mantener en esa línea”, agregó.

Explicó que para ello, incluso van más allá del ámbito de responsabilidades constitucionales que tienen en lo que se refiere a los delitos del fuero común, “estamos coadyuvando con la Federación, para ir por todos aquellos delitos que estén causando inseguridad en nuestro estado”.

En el caso del periodista asesinado en Nuevo Laredo, el secretario estatal de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro, reveló que sostuvieron diálogo con los familiares de Carlos Domínguez. El acuerdo fue que les están proporcionando vigilancia externa y están alertas

en caso de una emergencia.

“Tiene nuestros datos la familia, no quisieron que fuese permanente la presencia de nosotros, pero sí estamos listos a atender cualquier

llamado, tienen seguridad, lo que no quisieron ellos es que estuviéramos permanentemente ahí con ellos”, explicó López Castro.