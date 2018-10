Recluso recibe contrabando en pañal de niña (VIDEO)

REDACCIÓN 18/10/2018 04:35 p.m.

Las cámaras de seguridad de una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos captaron el momento en que un hombre intento pasar contrabando.

Video shows contraband smuggled through child´s diaper at Rikers Island; guards saw the move on camera and moved in pic.twitter.com/LibYa5ro1A