"Dramática y satánica" versión de Fiscalía: padres de estudiantes de cine

Los padres de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales rechazaron los dichos de la Fiscalía de Jalisco sobre lo que sucedió con ellos

Los padres de uno de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) de Guadalajara rechazaron la versión de la Fiscalía de Jalisco sobre el fin que tuvieron Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz García y Marco García Ávalos.

Las declaraciones de la instancia de justicia sobre el homicidio y disolución de los cuerpos en ácido por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) las calificaron de dramáticas y satánicas.

"Yo entiendo que son momentos electorales y que esa situación, a quien gobierna no le es favorable. Ellos, quisieron decir que sí se pudo con el caso y nos pusieron a temblar con esa muerte de horror, tan dramática y satánica", dijo uno de los padres que prefirió guardar el anonimato.

Además, mencionaron que se enteraron de estos dichos por parte de medios de comunicación y no directamente del Fiscal de Jalisco, quien después se disculpó por ello.

Los padres se cuestionan sobre los resultados arrojados en el análisis de los rastros biológicos, ya que las autoridades dijeron que las manchas de sangre habían sido compatibles con los familiares de Daniel Díaz García y Marco García Ávalos, pero el padre de este último fue a dejar las muestras biológicas un día después de la conferencia de prensa.

"Una manchita de sangre y material biológico no justifica que decidieran informar que fueron asesinados. No quiere decir que ya, que fue tan sanguinaria, no te dice que fue cocido; encontraron una pequeña mancha, es todo, no hay líquidos, no hay nada", declaró el entrevistado.

Mencionaron que de haber sucedido así, que sus cuerpos fueron disueltos en ácido clorhídrico, los tinacos o tambos que encontraron no habrían aguantado el líquido corrosivo.

Los padres y familiares de los jóvenes se unirán a las marchas que convocan sus compañeros de clases para el próximo viernes, con el fin de exigir justicia y el esclarecimiento total del caso.

El 19 de marzo, los tres estudiantes fueron ´levantados´ después de realizar unas grabaciones en una casa, presuntamente vigilada por el CJNG por ser propiedad el grupo antagónico.

Posteriormente fueron llevados a una casa de seguridad, golpeados y asesinados, para ser disueltos sus cuerpos, según la investigación de la Fiscalía de Jalisco.

