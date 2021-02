¿Habrá recesión este año?, y de existir, cómo prepararse

"La política monetaria a nivel global se ha endurecido significativamente en los últimos 12 meses. No me refiero solo a las subidas de tipos en Estados Unidos. Aunque en China se han mantenido igual, han frenado el crecimiento del crédito de manera notable, así como su política fiscal. En la zona euro y Japón se ha reducido la inyección de liquidez. Así que puede que baste con este ajuste para desencadenar la próxima recesión. Lo que es bastante deprimente, teniendo en cuenta que los tipos de interés siguen estando tan bajos. Claro que esta recuperación ha sido anémica, en términos históricos. Así que igual no debería sorprender que un ajuste mínimo en la política monetaria ponga fin a esta etapa de mejora".