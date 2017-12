REINO UNIDO

La confesión del chofer de Uber que violó y mató a Rebecca

Tarek Houchiye, chofer del vehículo en el que fue vista por última vez la joven diplomática, confesó cruelmente su crimen e indignó a la sociedad

27/12/2017

Izquierda: Tarek Houchiye / Derecha: Rebecca Dykes (Especial)

El cuerpo de Rebecca Dykes fue hallado al borde de una autopista en Beirut el pasado 17 de diciembre, lo último que se conocía es que había abordado un Uber y había sido violada.

Tras una investigación de la oficina del control de tráfico de la capital libanesa, logró identificarse al chofer de Uber como Tarek Houchiye y seguir el recorrido del vehículo en el que iba Rebecca.

Posteriormente, Houchiye fue detenido 48 horas después del hallazgo del cuerpo de Rebecca y al presentarle las imágenes del video, confesó su crimen.

Sin embargo, la declaración del asesino conmocionó a la sociedad libanesa y británica, puesto que la joven de 30 años trabajaba en la embajada de Reino Unido en Líbano:

"La violé porque era muy guapa, tenía una falda muy corta y pensé que violarla era muy fácil ya que era extranjera", dijo Tarek.

De acuerdo a la prensa británica, Houchiye recién había conseguido su empleo como conductor de Uber ya que contaba con un certificado en el que se afirmaba que no tenía antecedentes penales, información desmentida por Daily Mail que reportó que este estuvo dos veces en prisión: una vez hace 10 años por haber robado una motocicleta, y más recientemente por estar ligado a venta de droga.

El mismo diario publicó algunas fotografías del asesino, en el que se ve al hombre posando con armas.

Reacción nacional

El crimen confeso logró que tanto diplomáticos en Beirut, conductores de Uber y la sociedad en general se conmocionara e indignara.

El portavoz de Uber en Líbano indicó que se encontraban "horrorizados por este acto de violencia sin sentido".

Hugo Shorter, embajador británico en Líbano también hizo una sentida declaración en la que afirmó que toda la embajada estaba entristecida por la noticia, y se brindará apoyo consular a su familia

The whole embassy is deeply shocked, saddened by this news. My thoughts are with Becky´s family, friends and colleagues for their tragic loss. We're providing consular support to her family & working very closely with Lebanese authorities who are conducting police investigation. — Hugo Shorter (@HugoShorter) 17 de diciembre de 2017

Asimismo, el ministro de Interior, Nuhad Machnik, dijo que la rápida detención del presunto criminal debe tranquilizar a los libaneses ya que demuestra que la seguridad está bajo control.

Con información de RT, Vanguardia e Infobae

fmma

