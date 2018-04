Espectáculos

Rebecca de Alba revive las íntimas confesiones que le hizo Luis Miguel

La conductora se puso nostálgica y compartió con sus seguidores de Instagram los videos de la entrevista que le hizo a Luis Miguel

REDACCIÓN 05/04/2018 01:13 p.m.

Junto a uno de los video escribió la siguiente leyenda: "Qué tal mi cara de idiotaaaa!! Jajajajaa! Lo que pasa es que siempre veo a los ojos a mis entrevistados. ¡Cómo debe de ser! ".

La conductora Rebecca de Alba decidió compartió con sus seguidores un momento importante que vivió junto a Luis Miguel mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Rebecca mostró diversos fragmentos de una entrevista en la que Luis Miguel abrió su corazón y confesó quién es la persona que más ha marcado su vida.

"(La muerte de) mi padre fue de las experiencias más duras que he tenido, de las experiencias más difíciles, porque él fue la persona que inició todo esto, y aunque no era una persona perfecta, creo nadie lo somos, él fue una gente que me enseñó una gran disciplina, indicó el cantante.

En otro de los videos que subió Rebecca rescató el momento en que el intérprete de "La Fiesta del Mariachi" la alaba por desempeñar su labor, sobre todo por ser mujer: "En tu caso como periodista, como mujer que trabajas, esto también tiene más mérito. Para mí tiene un gran mérito porque este ambiente es muy difícil, es muy complicado, y doblemente difícil y complicado para una mujer", dijo "El Sol".

Asimismo, Rebecca de Alba de 53 años de edad, le preguntó qué es lo que más admira en una mujer, a lo que ella respondió, "Su inteligencia y su capacidad de darse a respetar, desenvolviéndose en el trabajo que sea, defender su integridad, su dignidad, su respeto, (poner) su distancia como mujer, que sea reconocida por todo el mundo, y sí además es guapa (mejor)".

Con información de Quién.

