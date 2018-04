Donald Trump amaga con mandar hasta 4 mil guardias a frontera

AGENCIAS Y REDACCIÓN 05/04/2018 07:28 p.m.

El presidente estadunidense Donald Trump informó hoy que hasta cuatro mil elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en la frontera con México, donde la mayoría permanecerá hasta que se construya su prometido muro.

Trump hizo la revelación a periodistas a bordo del avión presidencial de regreso a Washington, procedente de Virginia Occidental, aunque no ofreció una cifra definitiva, pues la Casa Blanca continúa las negociaciones con los gobernadores de los cuatro estados fronterizos.

"De dos mil a cuatro mil", dijo el mandatario cuando le preguntaron sobre el tamaño que tendrá esta fuerza militar que realizará funciones de apoyo a la Patrulla Fronteriza, aunque los detalles no han sido dados a conocer aún por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

LOS PRESIDENCIALES EN MÉXICO YA SE PRONUNCIARON CONTRA EL DECRETO DE TRUMP

Además, el mandatario anticipó que "probablemente los vamos a mantener, a una gran porción de ellos, hasta que el muro sea construido".

Trump firmó la noche del miércoles un memorando que ordena el despliegue de la Guardia Nacional, asegurando que el incremento en las detenciones de inmigrantes indocumentados y el ingreso de drogas a través de la franja fronteriza ha alcanzado niveles de crisis.

Instruyó también a los titulares del DHS y del Departamento de Defensa a presentarle en un plazo de 30 días un reporte sobre las necesidades de recursos y acciones adicionales para garantizar la protección de la frontera.

En una entrevista con la cadena televisiva FOX este jueves, la titular del DHS, Kirstjen Nielsen, indicó que su oficina continúa en conversaciones con los gobernadores de Texas, Nuevo México, Arizona y California para precisar los detalles del despliegue de la Guardia Nacional.

Nielsen evitó adelantar las opciones a las que podría recurrir la administración Trump ante una negativa del gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, cuyo gobierno se mantiene enfrentado con el federal en el frente migratorio.

A preguntas planteadas posteriormente por reporteros en la Casa Blanca, la funcionaria manifestó que los plazos, el número de elementos y el costo del operativo se encuentran aún bajo discusión, incluyendo si estos reservistas militares estarán o no armados.

Sin embargo, según información del diario The New York Times, "varios funcionarios del Pentágono han expresado, en privado, temores porque puede considerarse que (Estados Unidos) está provocando una pelea con un aliado en momentos en que los militares tienen bastantes adversarios".

Un ejemplo de ello es lo da Dov Zakheim, funcionario del Pentágono durante la administración de George W. Bush, quién declaró al Times que es probable que Trump "prefiera que los soldados, literalmente, patrullen la frontera ".

INCLUSO TRUMP A SUGERIDO QUE EL PENTÁGONO PODRÍA PAGAR POR EL MURO FRONTERIZO

"El presidente deseará que la Guardia Nacional sea visible", dijo Zakheim.

A su vez, el Departamento estadunidense de Defensa informó que ya ha establecido a un grupo especial para ejecutar la orden del presidente Trump.

"Esta célula será mantenida en el futuro próximo, para garantizar que podamos aumentar nuestras capacidades para alcanzar los objetivos del presidente en términos de la seguridad fronteriza", declaró la portavoz del Pentágono, Dana White.

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, señaló que no permitirá que la Guardia Nacional de su estado sea enviada a la frontera sur si el gobierno se lo pide.

If @realDonaldTrump asks me to deploy Oregon Guard troops to the Mexico border, I´ll say no. As Commander of Oregon´s Guard, I´m deeply troubled by Trump´s plan to militarize our border.