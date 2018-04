Por esta razón, actriz porno acusa a Donald Trump

REDACCIÓN 30/04/2018 02:35 p.m.

La actriz porno Stormy Daniels presentó una demanda por difamación contra el presidente estadounidense, Donald Trump, debido a un tuit reciente que sugiere que ella mintió sobre un incidente en el que le advirtieron que no divulgara un supuesto encuentro sexual con Trump.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, presentó la demanda por una publicación en Twitter el 18 de abril en la que Trump sugirió que ella mintió sobre la existencia de un hombre retratado en un boceto que publicó un día antes.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda