Rawvana explica porque rompió su dieta vegana y comió pescado

Rawvana se enfrentó a su peor pesadilla como youtuber e influencer que promueve el veganismo luedo de que el día de ayer se comenzara a difundir un video de ella en el que se le ve comiendo pescado. Ante el escándalo y la ola de críticas Yovana Mendoza publicó un video en su canal de YouTube explicando a sus seguidores porque rompió su dieta vegana.

De acuerdo con Publimetro, el escándalo surgió luego de que Pautips, youtuber cuyo contenido está basado en tips de belleza y amor propio, mostró un video de su viaje con Rawvana a Bali, donde se le ve con un plato de pescado. ¿El problema? Aunque no se ve que lo esté comiendo, se le ve tensa, tratando de cubrir con su brazo el platillo.

De inmediato, un sin fin de criticas y reclamos quedaron plasmados en el video, el cual terminó viralizando pese a que fue borrado. Y es que luego de conocerse que una de las más religiosas defensoras de la dieta vegana comiera pescado, era de esperarse que sus seguidores estallaran.

Esto se trata sin duda de una crisis para una marca como la de Rawvana ya que rompió con la credibilidad y confianza con la que quienes siguen este estilo de vida la convirtieron en un modelo a seguir.

Las redes sociales la acusaron de "falsa vegana" al promover un estilo de vida que aparentemente no sigue.

"No puedo creerlo, ella fue una de mis principales guías a adoptar este camino. No me lo esperaba", expresó una usuaria, mientras que otra dijo: "quisiera que fuera mentira pero si no fuera un pez, ya hubiera salido a defenderse y su silencio habla por si solo :("

Las personas que siguen una dieta vegana evitan la carne a toda costa (incluyendo el pollo y el pescado), huevo, leche sus derivados, la manteca, incluso la miel de abeja y la gelatina. Aunque muchos lo plantean como una forma de adelgazar, una persona vegana no lo hace por moda o para bajar de peso sino que va mucho más allá. Las motivaciones son por ética y defensa de los animales, por la sostenibilidad del planeta y por salud.

"Qué feo, me decepcionó Rawvana". "Perdón.. pero eres vegano.. o no. No puedes ser 80% vegano". "Yo sí la seguía desde el principio, pero definitivamente su video fue muy incongruente y decepcionante". "Son falsos influencers por dinero venden algo que no es verdad..en fin..mejor no seguirles", fueron otros de los comentarios.

El veganismo requiere una gran disciplina, voluntad y fuerza ya que aparte del tema alimentación, no utilizan ninguna prenda, ni ningún tipo de artículo que este elaborado con producto animal, como el cuero, la lana o el marfil.

RAWVANA COMPARTIÓ EN SU CANAL EL SIGUIENTE COMUNICADO:

"Lamento mucho la manera en la que se tuvieron que enterar del cambio reciente que hice en mi vida debido a condiciones de salud. Muchos me han seguido por muchos años, confían en mí y creen en mí. Si yo me pongo en sus zapatos y siento lo que está sintiendo, me dolería igual. Este proceso no ha sido fácil creo en el poder de las frutas y verduras, una dieta basada en plantas que puede sanar nuestro cuerpo. Sigo creyendo en eso".

Rawvana explicó que cuando era crudivegana, tuvo problemas de amenorrea porque en su dieta sus hormonas estaban descontroladas y tenía falta de hierro.

"Fue difícil para mí tomar esta decisión pero nunca quise pensar que era la dieta"

Posteriormente, la youtuber explicó que aunque hizo este cambio, sus hormonas seguían descontroladas y no podría tener hijos ya que no estaba ovulando. Rawvana además tenía problemas de tiroides, infecciones vaginales y presentó SIBO (small intestinal bacteria overgrowth), lo que le estaba ocasionando malestares al grado que su cuerpo ni siquiera estaba procesando la fibra de las plantas y vegetales.

Pero entre los muchos suplementos que Yovanna tenía que consumir, decidió dejarla porque tampoco le estaba haciendo bien. Entre tantos cambios, el organismo de la youtuber estaba enloquecido por lo que ahora su dieta debía incluir huevos y pescados al tiempo que sigue siendo asesorada para controlarla. Abajo puedes ver el video del comunicado.

