Raúl Velasco y su participación clave en serie de Luis Miguel

El conductor del famoso programa dominical, Raúl Velasco aparecerá en varios capítulos claves de la serie de Luis Miguel

REDACCIÓN 20/05/2018 05:51 p.m.

El actor Alfonso Borbolla hace el personaje del comunicador mexicano y esto reveló de su participación. (FOTO TOMADA DE PUBLIMETRO)

La semana pasada se reveló el capítulo cuarto de la serie de Luis Miguel, que se transmite por Netflix, donde aparecen dos personajes importantes en la carrera del cantante mexicano: Emilio Azcárraga y Raúl Velasco.

Recordemos que el conductor participó durante 28 años en el programa de música y variedades Siempre en domingo.

El actor Alfonso Borbolla, dio vida a Raúl Velasco en la serie de Luis Miguel dio una entrevista a Publimetro y adelantó que el personaje solo aparecerá en cuatro capítulos.

"¡Por fin apareció el personaje! Es un personaje bien importante para muchos mexicanos, porque lo conocen perfectamente".

"Cuando me quedé con el personaje, inmediatamente empecé a recordar su manera de hablar y moverse, de cómo lo tenemos muy grabado a los que nos tocó verlo".

"Por otro lado, todos los millennial que no les tocó la época de Siempre en Domingo, y que están viendo la serie de Luis Miguel verán a este personaje que fue importante para la vida de México y para la vida artística de toda Hispanoamérica porque no había artista que no pasara por sus programa para lanzarse a la fama", adelantó Alfonso Borbolla.

¿CUÁL FUE LA RELACIÓN ENTRE LUIS MIGUEL Y CARLOS SALINAS DE GORTARI?

El actor mexicano tuvo que adentrarse en el material existente en internet para conocer más la vida del comunicador.

"La serie plantea la historia oficial de Raúl Velasco. Conocí su pasado, de dónde venía, y me impresionaba mucho que era un hombre muy poderoso, con uno de los programas con más rating en la historia de nuestro país".

"A la vez siempre se mantuvo como esa imagenĀ humilde y cariñosa frente a la pantalla, aunque de repente hay videos muy rudos, donde le jala las orejas a los artistas".

Vida polémica

Añadió que el personaje aparece poco, pero si mantendrá la atención de la audiencia.

"El personaje no va a parecer mucho porque es una serie que abarca tanto tiempo en la vida de Luis Miguel, pero son de esos personajes claves y satelitales en la vida del artista".

"Lo que era importante mostrar era la relación que tuvo con Luis Rey, quien era su amigo, y de cómo Raúl Velasco fue una figura con un trato paternal con Luis Miguel, porque lo apadrinó, lanzó, y le jaló las orejas cuando se estaba pasando de listo; además, lo apoyó cuando decidió dejar a su papá".

¿A qué hora se estrena el capítulo nuevo de la serie de Luis Miguel?

Si eres de los seguidores del cantante y estás ansioso de ver el capítulo cuatro e compartimo los horarios de cada país para disfrutarlo.

En Netflix:

Fecha: Domingo 13 de mayo.

Hora de Perú: 9 p.m.

Hora de México: 9 p.m.

Hora de Colombia: 9 p.m.

Hola de Ecuador: 9 p.m.

Hora de Panamá: 9 p.m.

Hora de Chile: 11 p.m.

En Telemundo /Estados Unidos:

Fecha: Domingo 13 de mayo.

Hora: 8 p.m. Centro.

Hora: 9 p.m. Este/Pacífico.

