Niño conmueve en redes sociales por carta al ratón de los dientes

REDACCIÓN 25/09/2018 07:05 p.m.

Todos los días conocemos historias que se vuelven viral en diversas redes sociales, a continuación de contaremos como un pequeño le hizo una dulce petición al ratón de los dientes.

De acuerdo a Grupo Fórmula, un niño argentino le escribió una carta al "ratón de los dientes" explicándole por qué perdió su pieza dental, misma que conmovió en rede sociales a miles de usuarios.

MODELOS CON TRES SENOS DESATAN CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

El pequeño de seis años de edad, de nombre Santino, narró en la misiva cómo fue que extravió uno de sus dientes por accidente, y en ella le pide un favor especial:

"Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿me dejarías algo de dinero' . Gracias".

El mensaje del niño fue publicado en el sitio en Facebook "Semiología y GrafoGarabatos".

auc

LEA TAMBIEN Conductora de TV cachetea a mujer en pleno programa en vivo La actriz Evelina Bledans perdió el control luego de que una mujer del público se burlará de su hijo con síndrome de Down

LEA TAMBIEN Mhoni Vidente anuncia la muerte de un querido comediante de México La famosa participante del programa "Hoy", Mhoni Vidente reveló tristes noticias de la farándula mexicana