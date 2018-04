ACCESO A MERCADOS

Ratifica Senado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

Se contempla que a partir de la entrada en vigor del CPTPP, México podrá incrementar sus exportaciones en 753 productos agrícolas e industriales

Este instrumento permitirá a México tener condiciones preferenciales de acceso a nuevos mercados en la región Asia-Pacífico (Foto: Especial)

El Senado de la República ratificó con 73 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del referido acuerdo.

Este instrumento permitirá a México tener condiciones preferenciales de acceso a nuevos mercados en la región Asia-Pacífico, que representan alrededor de 200 millones de consumidores potenciales.

Nuestro país podrá acceder a los mercados de Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, además se profundiza el comercio con Japón y consolida sus relaciones económicas con socios estratégicos como Chile, Perú y Canadá.

En el dictamen se señala que para el año 2035 las exportaciones de México a los demás países del bloque crecerán en 3.12%, y sus exportaciones al mundo aumentarán en 0.47%, lo cual resultaría en un impacto positivo sobre el PIB mexicano.

(Foto: Especial)

Se contempla que a partir de la entrada en vigor del CPTPP, México podrá incrementar sus exportaciones en 753 productos agrícolas e industriales.

En materia de acceso a mercados de bienes se abren oportunidades para exportar productos como: vehículos y autopartes, dispositivos médicos, equipos eléctricos, componentes de la industria aeroespacial, perfumería y cosméticos, vehículos ligeros, aguacate, tomate, jugo de naranja, jarabe de agave, carne de res, carne de cerdo, cerveza, tequila, mezcal, entre otros.

Para el sector agroalimentario, se observa una oportunidad de exportación de hasta 23 mil millones de dólares en los mercados del bloque, especialmente considerando la ventaja que México tendría sobre los proveedores de Estados Unidos.

(Foto: Especial)

En materia de propiedad intelectual, se acordaron disciplinas para contar con un sistema eficaz y equitativo que contribuya al desarrollo económico y al bienestar social y cultural de la sociedad mexicana.

También se asegura la protección a 14 denominaciones de origen mexicano: tequila, mezcal, bacanora, sotol, charanda, talavera, olinalá, ámbar de Chiapas, café de Chiapas, café de Veracruz, mango ataulfo, vainilla de Papantla, chile habanero de Yucatán y arroz de Morelos.

SIN EMBARGO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO NO HA IMPULSADO LA CREACIÓN DE EMPLEOS

El CPTPP proveerá a las PyMES de oportunidades para mejorar su inserción en las cadenas globales de valor, es decir, se fomenta su acceso a los beneficios del Tratado a través de desarrollo de capacidades por medio de asistencia técnica e intercambio de mejores prácticas; sitios de internet y la creación de un Comité que difunda las ventajas de dicho instrumento.

(Foto: Especial)

El dictamen destaca que se facilita el desarrollo de la producción, se contribuye a la meta nacional de apoyar y crear empleos, incrementa los niveles de vida, facilita la integración transfronteriza, la apertura de los mercados nacionales, la eliminación de barreras arancelarias en beneficio de las empresas, trabajadores y consumidores mexicanos.

El capítulo sobre propiedad intelectual abarca patentes, marcas, derecho de autor, diseños industriales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como áreas en las que los estados parte acordaron cooperar.

Permite profundizar y fortalecer las relaciones comerciales con los países con los que ya había acuerdos de libre comercio: Chile y Perú, a través de la Alianza del Pacífico, y Japón, mediante el Acuerdo de Asociación Económica (AAE), en cuyo caso se ahondarán las condiciones de acceso en el sector agroalimentario.

(Foto: Especial)

La Asamblea aprobó una modificación al artículo séptimo del proyecto de decreto para indicar que se exhorta al Ejecutivo Federal a continuar el acercamiento con Vietnam para que se otorgue mayor certidumbre a los sectores sensibles, en particular, para la lista de escaso abasto.

La senadora Dolores Padierna Luna, del PT, presentó moción suspensiva a la discusión del CPTPP al argumentar que el tema no se ha analizado de cara a la sociedad; "hacemos un llamado a la responsabilidad porque no ha habido una cabal evaluación y el estudio sobre los impactos que tendría este tratado", sin embargo, la propuesta no se aprobó.

El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, afirmó que este tema "es de suma importancia para el futuro del país", ya que le permitirá consolidar su presencia en el mundo, mejorar su competitividad y promover la innovación de sus sectores productivos.

(Foto: Especial)

Aclaró que en ningún momento este asunto se trató en secreto ni se le negó a nadie la participación en el dialogo, "tampoco se ha buscado una aprobación fast track como algunos quieren afirmar". Indicó que se realizaron audiencias públicas, donde hubo 37 mesas de discusión con la participación de más de 70 ponentes de todos los sectores.

Destacó que se logró conseguir que se protejan a los sectores "muy sensibles" como son los productores de lácteos, arroz, café, plátano, manzana, piña, atún, sardinas, entre otros, con el establecimiento de plazos de desgravación de hasta 16 años.

(Foto: Especial)

El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, senador Héctor Larios Córdova, dijo que este acuerdo representa nuevos beneficios para diversos sectores productivos de México; sin embargo, reconoció que las industrias del textil, del vestido y del calzado tienen "profundas preocupaciones" por algunas reglas que pueden afectarlas.

Indicó que se en el cuerpo del dictamen se incluyeron los argumentos de estas industrias y medidas innovadoras como la creación de un grupo de trabajo para ver los temas de agenda interna y la competencia desleal.

Subrayó que con la ratificación de este instrumento se está escribiendo historia y se ratifica la vocación de apertura del país, cuando más de la mitad del Producto Interno Bruto depende del comercio exterior.





Fijan postura respecto al CPTPP





El senador Fernando Torres Graciano, del PAN, aseguró que las industrias del calzado y del textil resultarán seriamente afectadas, debido a las importaciones de Vietnam y a la reducción de aranceles. Dijo que se prevé que en cinco años la producción de ambos sectores se vea afectada en 40 por ciento y tenga un impacto negativo en la generación de empleos.

Del PRI, el senador José Ascención Orihuela Bárcenas comentó que el CPTTP representa un cambio en la reconfiguración de las relaciones económicas que permitirá afrontar los desafíos del comercio mundial. Se estima, agregó, que las economías de la región vean reflejado en al menos 1 por ciento el crecimiento adicional por la firma del Tratado.

(Foto: Especial)

La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, manifestó su voto en contra, ya que desafortunadamente no se atendió adecuadamente a las industrias del calzado, del textil y del vestido, quienes han advertido que peligra el 35 por ciento del empleo en estos sectores.

El senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, precisó que el instrumento está pensado para empujar el desarrollo de los mexicanos en materia de competencia y de comercio.

Dijo que el Tratado fue revisado y tiene aspectos positivos como los acuerdos paralelos que protegen a la industria nacional frente a la intención de triangular la entrada de productos.

Del PT, el senador Mario Delgado Carrillo dijo que, mientras el resto de los países iniciarán procesos legislativos y democráticos de consulta con sus sectores productivos, a efecto de analizar el CPTPP, en México el Senado lo aprobará a "ciegas", en "fast track" y sin mayor discusión.

(Foto: Especial)

A favor, el senador del PVEM, Gerardo Flores Ramírez expresó que el Tratado es fundamental para la economía mexicana, sobre todo, en estos momentos en que el comercio mundial atraviesa por una situación muy complicada.

El coordinador de la bancada del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz, expresó que con este acuerdo el país estará copado, sin ninguna limitación por las empresas transnacionales en todas las áreas como el sector energético, telecomunicaciones, financiero, manufacturero y de servicios.

Por el PAN, el senador Daniel Ávila Ruiz destacó que suscribir el Tratado implica entender el proceso de reconfiguración de la dinámica mundial y tomar parte activa en él; es fijar una postura clara ante el mundo y enviar el mensaje a nuestros socios comerciales de que nadie es indispensable y que la cooperación internacional "va más allá de los caprichos de uno solo".

(Foto: Especial)

Participaron en el debate los senadores Humberto Cota Jiménez, Lucero Saldaña Pérez y Manuel Cavazos Lerma, del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo y Marlon Berlanga Sánchez, del PT; Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, así como Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Tagle Martínez.

(Foto: Especial)

El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, precisó que en virtud de que el dictamen a votación no constituye una norma con un propósito general, sino un acuerdo comercial, "donde nuestra facultad es ratificar o no, no caben reservas sobre el cuerpo del dictamen".

Por lo anterior, explicó, la participación de la senadora Dolores Padierna para presentar reservas será tomada "como una oradora más en contra de la ratificación del acuerdo comercial".

